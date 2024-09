Governo do Estado lança campanha nacional de vacinação contra a influenza na 53ª Expofeira do Amapá

Ação aconteceu no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, e segue até o dia 26 de setembro.

O Governo do Amapá lançou oficialmente a campanha nacional de vacinação contra o vírus da influenza no estado na segunda-feira, 2, durante a 53ª Expofeira. A meta é imunizar pelo menos 90% de cada grupo prioritário para garantir uma proteção efetiva e ampla cobertura.

Até o dia 8 de setembro, das 16h às 22h, os visitantes da feira poderão se vacinar no estande da Superintendência de Vigilância em Saúde, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Após essa data, a população terá que procurar as Unidades Básicas de Saúde.

“Contamos com a colaboração de todos na divulgação e mobilização da campanha. A vacina é uma ferramenta muito importante para prevenir complicações graves e reduzir o impacto da doença”, ressaltou o superintendente de Vigilância em Saúde, Cássio Peterka.

Superintendente de Vigilância em Saúde, Cássio Peterka.

A vacinação será realizada de forma diferenciada na Região Norte, devido ao período chuvoso e ao inverno amazônico. Em vez de ocorrer nos meses de abril e maio, como em todo o país, a campanha no Amapá segue até 26 de outubro, segundo estratégia do Ministério da Saúde para imunizar o público-alvo. O ponto alto da campanha será o Dia D de Mobilização, marcado para 28 de outubro.

“O Programa Nacional de Imunização do Brasil é um dos mais abrangentes que nós temos, e com ações de reforço e a parceria com os municípios, não tenho dúvida de que vamos atingir a meta de vacinação não apenas de influenza, mas também de todas essas vacinas que trazem vida às nossas famílias”, frisou a coordenadora de imunização da Organização Panamericana de Saúde, Leslie Gusman.

Coordenadora de imunização da Organização Panamericana de Saúde, Leslie Gusman

A servidora pública Maria do Socorro Correa, de 65 anos, foi a primeira a receber a dose da vacina e ressaltou a importância do momento.

“Estou muito feliz de poder me vacinar, sempre levei a sério minha saúde e espero que todos façam o mesmo, pois a vacina salva vidas ao proteger e evitar que doenças se compliquem”, afirmou Maria.

Servidora pública Maria do Socorro Correa, de 65 anos

Confira quem pode se vacinar contra influenza:

Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;

Caminhoneiros;

Crianças com idade de 6 meses a menores de 6 anos;

Funcionários do sistema prisional;

Gestantes;

Idosos;

Integrantes das Forças Armadas;

Pessoas com deficiência permanente;

Pessoas com doenças crônicas;

Pessoas maiores de 60 anos;

População privada de liberdade;

Povos indígenas;

Professores de escolas públicas e privadas;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Puérperas;

Trabalhadores da saúde;

Trabalhadores de transporte rodoviário de passageiros urbano e de longo curso;

Trabalhadores portuários.

Meta é vacinar pelo menos 90% de cada grupo prioritário

Ela voltou e cresceu!

Com uma estrutura maior e a presença de mais empreendedores, a 53ª Expofeira do Amapá se consolida como a maior feira de negócios da Amazônia. Para os 11 dias de evento, foram montados palcos, pavilhões, arenas, praças de alimentação, parque de diversão e espaços agrícolas e rurais.

Com foco no desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental, a área total passou de 181,5 mil metros quadrados para 231 mil. A participação de empreendedores individuais e microempreendedores foi ampliada de 521 para 700. Além disso, 532 empresas vão disponibilizar produtos e serviços ao público.

A 53ª Expofeira conta com a parceria do Ministério do Turismo, dos senadores Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues, Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), Serviço Social do Comércio (Sesc), CEA Equatorial, distribuidora Caribeña e da Associação dos Municípios do Amapá.

Agência de Notícias do Amapá

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...