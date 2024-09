Governo do Amapá amplia a capacidade de atendimento no Hospital de Emergência de Macapá com um novo tomógrafo

Aparelho vai permitir a realização de mais de 100 exames por dia na unidade hospitalar, com maior capacidade de recepção de pacientes.

Em mais uma iniciativa que prioriza a saúde, o Governo do Amapá investiu em um novo aparelho de Tomografia Computadorizada (TC) para atender a demanda do Hospital de Emergência (HE) de Macapá. O novo aparelho vai otimizar o serviço, permitindo a realização de mais de 100 exames diariamente.

Em fase final de montagem, o tomógrafo moderno de 16 canais e capacidade de limite de peso acima dos 250kg, passou por calibração eletrônica e, nesta terça-feira, 3, ocorre a aplicação técnica, a fim de padronizar os protocolos para cada exame de imagem. Além disso, os profissionais que realizam as tomografias vão passar por um treinamento e testes prévios para a disponibilização dos serviços, totalmente reestruturados, ao público.

Responsável técnico do serviço de imagem do HE, Antônio Júlio LalorO tecnólogo em radiologia e responsável técnico do serviço de imagem do Hospital de Emergência, Antônio Júlio Lalor, destaca que após a instalação do equipamento será possível atender solicitações específicas, ampliar e dar celeridade ao fluxo de atendimento.

“Antes alguns pacientes eram redirecionados devido à limitação de suporte de peso da máquina, que permitia exames de pacientes com no máximo 110kg, com a chegada do novo aparelho, não teremos mais essa necessidade. Assim vamos conseguir atender mais pessoas e dar uma resposta mais rápida. A equipe de trabalho fica muito satisfeita e atua com mais qualidade diante de todo o suporte e investimentos da gestão estadual para as nossas práticas”, enfatizou o profissional.

Equipamento passará pela aplicação técnica nesta terça-feira, 3

O novo tomógrafo deve começar a operar ainda no início de setembro. Enquanto isso, os pacientes serão assistidos em outras unidades hospitalares do Estado, como o Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal) e o Hospital Estadual de Santana. Ao todo, desde janeiro, foram feitos 14.673 exames tomografias somente no HE.

Investimentos em saúde

Além do novo tomógrafo, o Governo do Amapá atua em diversas frentes de trabalho para fortalecer a saúde no estado. Em agosto, o governador Clécio Luís entregou o Novo Hospital Regional de Porto Grande, que atende cinco municípios e descentraliza os atendimentos da capital. As obras do Novo HE também avançam e passam pela etapa de concretagem das fundações, enquanto na 53ª Expofeira os serviços de saúde também atuam diuturnamente na prevenção e atendimentos aos visitantes.

