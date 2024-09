Unifap oferta 20 vagas em Especialização em Ensino de Geografia

Qualificação é voltada para profissionais da educação nas redes estadual, municipal e privada. Diplomados em Geografia, Pedagogia e áreas afins também podem concorrer a uma das vagas.

A Coordenação da Especialização em Ensino de Geografia (Engeo), vinculada ao Programa de Pós-graduação em Geografia (Ppgeo), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), publicou, na última segunda-feira (26/08), o edital para inscrições no curso de Especialização em Ensino de Geografia com chamada para nova turma, que iniciará as aulas a partir do segundo semestre letivo de 2024.

As inscrições, gratuitas, iniciaram nesta segunda-feira (2) e vão até 22 de setembro de 2024. Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto/,

Confira aqui o edital completo

No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário on-line e

anexar, em formato PDF, a carta de intenção, roteiro de produção bibliográfica e

técnica devidamente comprovado e cópia do diploma do curso de Geografia (Licenciatura e

Bacharelado), Pedagogia ou áreas afins.

O processo seletivo da Engeo/Unifap será constituído de duas fases:

1:Carta de Intenção, que terá como pontuação máxima 10 pontos e consiste na apresentação do(a) candidato(a) e em uma proposta de pesquisa (necessariamente na área de ensino de Geografia ou áreas afins);

2: Avaliação da experiência acadêmica e profissional e da produção bibliográfica e técnica, esta será em versão digital, contendo informações sobre: experiência acadêmica,

experiência profissional (como professor(a) do componente curricular Geografia e áreas afins).

Serão ofertadas 20 vagas para a nova turma, sendo 25% das vagas destinadas a negros (pretos e pardos), indígenas e pessoas com deficiências (PcD), incluindo-se aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Poderá se inscrever no processo seletivo o candidato que tenha concluído o curso de Geografia (licenciatura e bacharelado), Pedagogia e áreas afins ou que atue, comprovadamente, como docente no ensino de Geografia no ensino fundamental e ensino médio.

O objetivo do Curso de Especialização em Ensino de Geografia é qualificar profissionais das

redes municipal e estadual de educação do Estado do Amapá e ensino privado que atuam no ensino de Geografia no ensino fundamental e ensino médio, além de egressos de cursos de licenciatura em Geografia, Pedagogia e áreas afins.

Serviço

Processo seletivo da Especialização em Ensino de Geografia

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 22 de setembro de 2024, por meio do site https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?nivel=S&aba=p-stricto/,

Destinado a professores que tenham concluído o curso de Geografia (licenciatura e bacharelado), Pedagogia e áreas afins ou que atuem, comprovadamente, como docente no ensino de Geografia no Ensino Fundamental.

*Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

