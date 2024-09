Festival Caju de Leitores começa nesta terça-feira (3), trazendo consigo 21 convidados e intensa programação

O escritor Ailton Krenak não poderá comparecer ao Festival Caju de Leitores devido a um problema dentário. Esta é a segunda vez que ele precisa cancelar sua participação por questões de saúde.

Nos dias 3 e 4 de setembro, das 8h às 20h, a Oca Tururim, na Aldeia Xandó, em Caraíva, Porto Seguro (BA), será o cenário da 3ª Edição do Festival Caju de Leitores, com o tema ‘Territórios – O Brasil é Terra Indígena’. O evento promete uma experiência enriquecedora e diversificada para os participantes. Pela manhã, o foco das atividades terá o aspecto lúdico, com a contação de histórias e a conexão com a criança interior.

Aline Kayapó e Tucunã Pataxó vão ser os destaques da primeira manhã de atividades no Caju de Leitores. Através da dança e dos grafismos, os artistas irão compartilhar suas histórias e tradições, proporcionando uma vivência única para o público presente. Além disso, o Centro Cultural Xandó irá promover um momento de grande tradição e espiritualidade através da Oração e Awê Pataxó.

PARTICIPAÇÃO ATIVA

Uma das novidades desta edição é a participação mais ativa dos alunos da Escola Indígena Pataxó Xandó que prepararam sob a orientação da diretora e co-anfitriã Nargela Carvalho apresentações culturais, teatro, leitura de redações e atividades relacionadas ao meio ambiente e à cultura tradicional.

A série de mesas de conversa do Caju de Leitores terá início com o tema “O Corpo como Expressão e Veículo de Identidade”. A partir das 15h30 do dia 3, Juerana Pataxó, Janice Cardoso e Txatxu Pataxó irão discutir a relevância do corpo como território na afirmação da identidade indígena.

CANCELAMENTO

O escritor e ativista Ailton Krenak anunciou nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, sua impossibilidade de comparecer ao Festival Caju de Leitores. O autor, que era aguardado com grande expectativa, comunicou à organização que um problema de ordem dentária o impediu de embarcar, resultando no cancelamento de sua participação no evento. A decisão foi tomada diante das complicações existentes.

“Esta é a segunda vez que o autor precisa cancelar sua presença devido a questões de saúde, já que em 2023 também enfrentou uma situação semelhante. A ausência do escritor certamente será sentida, porém, sua saúde e bem-estar devem ser priorizados. Desejamos ao escritor uma rápida recuperação e breve melhora”, declarou a organizadora do Caju, Joanna Savaglia.

Apesar da não presença de Krenak, a mesa ‘Conceito de Território’ continua com grande importância, contando com a participação do historiador e professor Edson Kayapó, juntamente com as lideranças femininas Tapy Pataxó, da Aldeia Porto do Boi e Ahnã Pataxó, vice-cacica no Território Indígena Aldeia Velha. Eles abordarão o modo de vida indígena como uma forma de combater a crise climática.

SEGUNDO DIA

Após a abertura do dia com a tradicional Oração e o Awê Pataxó promovidos pelo Centro Cultural Xandó, a manhã será dedicada a uma imersão na rica cultura oral indígena. Auritha Tabajara e Lucia Tucuju irão compartilhar de forma envolvente, educativa e divertida, diversas histórias transmitidas em suas aldeias por gerações, que continuam a encantar e inspirar os ouvintes. Em seguida, os pajés Ouriço e Akitxawã prometem cativar os jovens presentes com as narrativas dos seres encantados que fazem parte do cotidiano tradicional do povo Pataxó.

No segundo dia do Caju de Leitores, teremos duas mesas de debate imperdíveis. Tukumã Pataxó, Samela Sateré Mawê, Daniel Pataxó e Túlio Foi Pescar discutirão a influência das mídias na disseminação de ideias e ações indígenas no ‘Território Digital’. E o último tema abordará a importância da língua Patxôhã como instrumento de preservação cultural, com a participação do músico Akurinã Pataxó, do Pajé Niomaktxi, da Professora Iane e da liderança Tohõ Pataxó. No espaço entre as mesas de diálogo, o talentoso músico e compositor Akurinã Pataxó irá encantar a todos com uma apresentação musical única e envolvente.

INSTRUÇÕES

A Aldeia Indígena Xandó está situada no distrito de Caraíva, a 70 km de Porto Seguro, e faz divisa com a Vila de Caraíva. Para os visitantes de outras regiões, a forma mais prática de chegar é através de Porto Seguro, seja de avião ou ônibus. A partir daí, existem diversas opções para chegar a Caraíva, como contratar um serviço de transfer, alugar um carro ou pegar um ônibus que o levará ao porto das canoas para atravessar o Rio Caraíva. É recomendável agendar o serviço de transfer com antecedência.

Para quem optar pelo ônibus, o ponto de partida é Arraial D’Ajuda, onde é necessário fazer a travessia de balsa pelo Rio Buranhém. Os ônibus partem de segunda a sábado em três horários diferentes, às 7h, às 12h e às 15h, e aos domingos em dois horários, às 7h e às 15h.

Ao chegar em Caraíva, a travessia de canoa tem saídas a cada 10 minutos, ao custo de R$10 por trecho/pessoa. Além disso, é possível contribuir com o ecoticket, uma taxa voluntária de R$20 cobrada pelo Conselho Comunitário de Caraíva para apoiar melhorias na região. A Oca Tururim, localizada na Aldeia Xandó e próxima à Vila de Caraíva, pode ser acessada a pé ou de buggy, com placas indicativas guiando os visitantes até o local do evento.

REALIZAÇÃO

O Festival Caju de Leitores, promovido pela Savá Cultural e com o patrocínio com incentivo da Lei Rouanet, Ministério da Cultura, é um evento gratuito. Para mais informações e programação completa, acesse o site www.cajuleitores.com.br ou siga o Instagram @cajuleitores (https://www.instagram.com/cajuleitores).

SERVIÇO

O que: Festival Caju de Leitores

Tema: Territórios – O Brasil é Terra Indígena

Quando: 3 e 4 de setembro (terça e quarta-feira)

Onde: Oca Tururim, Aldeia Xandó, TI Barra Velha, Caraíva, Porto Seguro, Bahia

Horário: das 9h às 20h

Classificação: Livre

Legenda 1: A Oca Tururim abre o Festival Caju de Leitores 2024, com Oração e Awê Pataxó

Legenda2: Oca Tururim se prepara para receber o Festival Caju de Leitores

Legenda 3: O Festival conta com a presença de inúmeros representantes da Arte e da Cultura

Legenda 4: A cordelista Auritha Tabajara é presença marcada no Festival

Créditos: Festival Caju de Leitores

