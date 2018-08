Encontro Regional de Ensino de Astronomia será no campus Santana

Estão abertas até 10 de setembro as inscrições para o Encontro Regional de Ensino de Astronomia (Erea), que será realizado de 17 a 19 de setembro, no campus Santana do Instituto Federal do Amapá (Ifap). O público-alvo é formado pelos professores das áreas de ciências, geografia e física, mas podem participar professores de outras áreas relacionadas às ciências, bem como pedagogos, coordenadores e estudantes de graduação. As inscrições ocorrem com preenchimento de um formulário eletrônico no endereço www.cafoguete.org.

O Erea é voltado para a atualização e capacitação de professores do ensino fundamental e médio, com organização da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). No encontro, os participantes receberão materiais didáticos de ensino de astronomia, bem como as escolas representadas receberão a doação de lunetas. Dentre as atividades, destacam-se oficinas, palestras da Agência Espacial Brasileira, sessões de planetário e observação astronômica com telescópios.

O Ifap é um dos organizadores locais junto com o Clube de Astronomia do Amapá (Mirzam). O evento tem apoio da Agência Espacial Brasileira, Secretaria de Estado da Educação do Amapá, Secretaria Municipal de Educação de Macapá e Secretaria Municipal de Educação de Santana.

Por Suely Leitão, jornalista da Reitoria