Adiado para 28 de dezembro o prazo para o aditamento do Fies

Cerca de 890 mil renovações de contratos estão previstas para 2018

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o aditamento do Novo Fies – Fundo de Financiamento Estudantil. Agora, os estudantes devem realizar o procedimento até 28 de dezembro de 2018, na página do financiamento disponível na internet. Estão previstas cerca de 890 mil renovações em 2018 e, até o momento, 70% das pessoas já fizeram o aditamento.

O cronograma de renovação é definido pela Caixa Econômica Federal (CEF) por ser o agente operador no Novo Fies. A Instituição de Ensino Superior realiza a solicitação de renovação e, em seguida, os estudantes validam as informações. Caso haja a necessidade de alterar as cláusulas contratuais, o estudante deve entregar os documentos ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica Federal. Se a renovação for simplificada, o procedimento será finalizado no momento da validação das informações no sistema.

A modalidade de financiamento estudantil ofertada a juros zero pelo Governo Federal é intitulada Fies. A modalidade deve ofertar 100 mil vagas em 2019. Para ser beneficiário, é necessário possuir renda per capita familiar de até três salários mínimos. O limite de financiamento é de 50% para cobrir até R$ 42 mil por semestre.

Os juros do P-Fies são definidos por agentes financeiros operadores de crédito, que podem ser um banco privado ou fundos constitucionais e de desenvolvimento. A renda familiar per capita do beneficiário deve variar entre 3 e 5 salários mínimos.

Agência Educa Mais Brasil