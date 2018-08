Feira da FAS abre inscrições para expositores

A Feira da Fundação Amazonas Sustentável (FAS) lançou o edital para adesão de expositores de variedades e de gastronomia. Os interessados em participar do evento podem se inscrever até a próxima quarta-feira, dia 5.

A feira possui programação voltada para economia criativa, lazer, cultura e gastronomia, com apresentações de bandas e artistas manauaras, atividades “zen”, espaço kids, café da manhã, entre outras atrações. A quinta edição ocorrerá no dia 30 de setembro, a partir das 8h, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque 10 de Novembro. A entrada é gratuita.

O resultado das inscrições será divulgado no dia 7 de setembro. Na semana seguinte, dias 10, 13 e 14, serão realizados plantões para que os expositores selecionados possam receber informações e orientações gerais sobre a feira. A presença é obrigatória para garantir a participação.

De acordo com a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel, o objetivo do evento é valorizar, divulgar e comercializar produtos, serviços e iniciativas locais. “A feira ajuda a estimular o desenvolvimento do setor criativo, além de mostrar os talentos da região e oferecer integração e entretenimento à comunidade”, destaca.

A feira também faz parte da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, que busca desenvolver projetos com foco nos conceitos de melhoria da cidade e sustentabilidade urbana, a partir da mobilização social e engajamento, como os projetos: Virada Sustentável Manaus, Reusa, Dia de Doar, Papo Sustentável e o Prêmio Vire Manaus. A programação é realizada em parceria com o produtor cultural Jander Manauara e a Sustental Projetos.

Para esclarecimento de dúvidas e outras informações, entrar em contato através do e-mail feiradasfas@gmail.com.

Formulário de inscrição – Gastronomia: https://docs.google.com/forms/d/174PtyAsi3rvLsvLkn3mR5k1KjDDJz2RH7z4RAyUQguY/edit

Formulário de inscrição – Variedades: https://docs.google.com/forms/d/1FZngcPrUOBFrgA38uaWZ6D905j8EJADwKhzzb7b_Ie4/edit