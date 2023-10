Pontos de telessaúde recebem tecnologia Starlink para aprimorar atendimento em comunidades ribeirinhas

O projeto de telessaúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas, executado pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com a Embaixada da França, vai ganhar reforço com a adoção da tecnologia de internet Starlink. A partir de novembro, três pontos de conectividade, que possuem geração de energia fotovoltaica própria, receberão a instalação dos equipamentos Starlink, que permitirá um acesso mais rápido e confiável aos serviços de telessaúde.

A iniciativa vai beneficiar os moradores das comunidades Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Terra Preta, situadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Negro, e Betel, localizada na RDS do Lago do Piranha. Essas comunidades já recebem atendimentos via telessaúde, nas especialidades de enfermagem e de psicologia. Até setembro deste ano, o projeto totalizou 219 teleatendimentos nas três comunidades.

De acordo com a FAS, a adoção da Starlink trará uma série de vantagens técnicas que vão qualificar ainda mais o atendimento em saúde à distância para as comunidades ribeirinhas, pois o sistema utiliza uma constelação de satélites em órbita baixa da Terra, tornando-o ideal para fornecer conectividade em áreas rurais e remotas onde a infraestrutura terrestre é limitada. Além disso, oferece banda larga de alta velocidade, com interações em tempo real mais suaves e naturais, sendo um sistema confiável e escalável, com o plus da segurança de dados e mobilidade. Essa tecnologia ajuda a superar os desafios de conectividade, garantindo um acesso confiável e rápido aos serviços de telessaúde.

Promoção da saúde

O atendimento via telessaúde é possível graças aos pontos de conectividades instalados pela FAS e Embaixada da França dentro das comunidades, que permitem teleorientações e teleatendimentos. Desta forma, ribeirinhos de áreas remotas não precisam mais se deslocar a grandes distâncias para ter acesso a serviços de saúde.

“O projeto de telessaúde atua para garantir o direito universal e igualitário à saúde. Entre as conquistas da iniciativa, está o fato de conseguirmos prover e intermediar atendimento à gestantes que vão ter acesso ao pré-natal pela primeira vez; o acesso desses pacientes a um atendimento psicológico; a redução de riscos de doenças graves e outros agravos. Dessa forma, apoiamos o fortalecimento do SUS possibilitando um atendimento de saúde de qualidade para quem mais precisa”, relata Mickela Souza Costa, gerente do Programa Saúde na Floresta da FAS.

Para alcançar as pessoas que precisam de atendimento, o projeto de telessaúde tem apoio de agentes comunitários de saúde (ACS) que fazem uma busca ativa dentro das comunidades. As demandas dos moradores são passadas à equipe do telessaúde, que faz o acolhimento e a triagem do paciente. Em seguida, o paciente é encaminhado para o teleatendimento, onde realiza a consulta com um profissional de saúde.

A Embaixada da França no Brasil apoia as ações da FAS desde o ano 2021. “Temos orgulho especial em participar desse projeto de telessaúde, uma área fundamental. Esse apoio faz parte da política de cooperação francesa na Amazônia, que se engaja tanto na perspectiva ambiental como humana”, ressalta a adida de cooperação técnica da Embaixada da França, Julie Maraval.

A FAS articula com as secretarias municipais de saúde de cada ponto para que ofertem os profissionais para atendimento e para prover exames clínicos conforme as necessidades.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia por meio de programas e projetos nas áreas de educação e cidadania, saúde, empoderamento, pesquisa e inovação, conservação ambiental, infraestrutura comunitária, empreendedorismo e geração de renda. A FAS tem como missão contribuir para a conservação do bioma pela valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade e pela melhoria da qualidade de vida das populações da Amazônia. Em 2023, a instituição completa 15 anos de atuação com números de destaque, como o aumento de 202% na renda média de milhares famílias beneficiadas e a queda de 40% no desmatamento em áreas atendidas entre 2008 e 2021.

