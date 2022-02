Prefeito apresenta, ao MP-AP, medidas adotadas na região dos canais do Beirol

O Ministério Público do Amapá (MP-AP), representado pelo titular da Promotoria de Justiça de Urbanismo, Habitação, Saneamento, Mobilidade Urbana, Eventos Esportivos e Culturais De Macapá (PJUHS/MCP), promotor de Justiça André Araújo e o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, fizeram uma visita técnica, na última quarta-feira (16), na região dos canais do Beirol. Na ocasião, o gestor municipal apresentou ao MP-AP as medidas do Município que serão adotadas no local para garantir a segurança dos cidadãos que trafegam na área e evitar prejuízos para a população.

A vistoria e apresentação de providências se deu após o MP-AP expedir a Recomendação Nº 0000001/2022-PJUHS ao Município de Macapá para ações urgentes para a segurança no tráfego de veículos no “Canal do Beirol”, localizado na zona sul da capital amapaense.

Na ocasião, o prefeito de Macapá explicou as medidas em execução e listou as ações já realizadas na área. “A Prefeitura já fez alguns trabalhos na área do Canal do Beirol. Asfaltamos toda a rua e iluminamos em Led. Estamos executando a contenção com manilhas que servirão como vasos no projeto de paisagismo e também o sentido da via que será único a partir da finalização desse trabalho de contenção”, pontuou Antônio Furlan.

Além do promotor de Justiça e prefeito da capital amapaense, também presentes na visita técnica o diretor-presidente da Companhia de Transportes e Trânsito de Macapá (Ctmac), Andrey Rêgo e o titular da Secretaria Municipal de Obras (Semob), Cássio Cruz.

“Verificamos, em razão das ocorrências de incidentes aqui no canal, que era necessário uma intervenção urgente. Fizemos a Recomendação sugerindo algumas providências ao Município no sentido de criar um proteção para o canal. Hoje estivemos aqui com o prefeito e ele explicou que já está sendo executada essa proteção e, em aproximadamente dois meses, a obra será concluída. Isso é uma boa notícia, já que cumpre em parte o que foi recomendado, também recomendamos que seja feito umas ações no canal, como a mudança de sentido que me parece que está planejando pela Ctmac, que tornará as vias ao lados do canal, mão única, o que evitará mais acidentes”, comentou o promotor de Justiça.

“Em relação ao próprio canal a questão da drenagem, dragagem e saneamento iremos discutir mais adiante, pois vamos esperar a manifestação do município. Já tive a informação do prefeito que existem alguns projetos para a revitalização no local e que possivelmente, ano que vem, esses projetos possam ser executados para evitar os alagamentos”, frisou André Araújo.

Elton Tavares

