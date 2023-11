Embarcação com água e alimentos da ação humanitária do Governo do Amapá chega à Vila do Sucuriju

Estão sendo distribuídas mais de 200 mil litros de água e 100 cestas básicas para abastecer a comunidade por 90 dias.

Por: Eduardo Belfort

Como parte da ação humanitária do Governo do Estado, a embarcação com mais de 200 mil litros de água potável, 5 mil garrafas de água mineral de 1,5 litros e 100 kits de alimentos chegou à Vila do Sucuriju, no município de Amapá, neste domingo, 12. Os suprimentos começaram a ser descarregados e entregues para cerca de 100 famílias que estão sofrendo com o desabastecimento de água na região.

O morador da Vila do Sucuriju, Osiel Reis, agradeceu o apoio para as mais de 500 pessoas da comunidade, através da ação humanitária do Governo do Amapá.

“Quero agradecer o governador pela forma como tratou a comunidade do Sucuriju, que ao saber da situação, movimentou as secretarias e também a Defesa Civil e logo chegou à provisão de alimentos e água para a comunidade. Nesse período de estiagem, que está muito forte, o Governo do Estado se mostrou presente e isso alegra muito o coração, pois temos a consciência que não estamos só nesta batalha, nós estamos debaixo da cobertura de um governo que tem cuidado da população. Deus abençoe”, agradeceu.

Alexandre Veríssimo, comandante da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, que acompanha a operação, destacou que as mercadorias vão garantir o abastecimento na Vila do Sucuriju por 90 dias e que as ações de amparo à população seguem na região.

“Estamos acompanhando toda a operação do Governo do Amapá de perto, desde a força-tarefa e mobilização para organizar os recursos até a entrega das cestas de alimento e o bombeamento da água potável que está na balsa para a cisterna da comunidade”, reforça o comandante.

De acordo com a Defesa Civil do Amapá, o período de estiagem somado ao fenômeno de salinização do rio Amazonas provocou o grave desabastecimento na região, localizada no extremo Leste do estado, a 221 quilômetros de Macapá.

A ação humanitária saiu de Santana na última sexta-feira, 10, e é coordenada em conjunto com a Secretaria de Transportes (Setrap), de Assistência Social e de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), com apoio do Grupo Tático Aéreo (GTA) e da Companhia Docas de Santana.

Força-tarefa

As ações de assistência do Governo do Amapá começaram na segunda-feira, 7, com o envio de 300 litros de água mineral até a comunidade através do Grupo Tático Aéreo (GTA).

Além disso, mais 5 mil litros de água potável, também em garrafas de 1,5 litros, foram transportados via terrestre, em um caminhão, até o município de Amapá. Em seguida, o GTA também fez o transporte para Vila do Sucuriju em escalas.

Vila do Sucuriju

Situada na Foz do rio Amazonas, na costa do Amapá, a comunidade tem registros recorrente de desabastecimento no segundo semestre de cada ano em virtude do fenômeno de salinização dos rios e início do período de estiagem, pois com a falta de chuvas a população não consegue coletar e armazenar água potável.

