CSA e CEA realizam mutirão de negociação de dívidas para clientes da zona sul de Macapá 

Além do parcelamento facilitado, serão concedidos descontos de até 100% em juros e multas de débitos de água e energia elétrica.

Negociações especiais para débitos relacionados a serviços de água e energia elétrica serão disponibilizadas para clientes da zona sul de Macapá durante o Mutirão de Negociação que será realizado nos dias 16 e 17 de novembro (quinta e sexta-feira). As equipes da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) e CEA Equatorial estarão concentradas das 8h às 17h no Centro de Formação localizado no bairro Congós.

Para a negociação de débitos com ofertas especiais, os clientes devem conter pelo menos três faturas em atraso ou ter parcelamento de dívidas junto as empresas. Serão concedidos descontos de até 100% em juros e multas de acordo com o valor e a idade da dívida.

“Nossa ação leva serviços importantes para nossos clientes que podem economizar, se planejar e organizar os débitos pendentes com a possibilidade de retirada de todos os juros e multas. Esta é uma ação positiva para os clientes da zona de Macapá” destaca Analine Santos, Analista de Hidrometria da CSA.

Documentação

Para acessar todos os serviços disponibilizados durante o mutirão, é necessário a apresentação de documentos como: RG, CPF, uma fatura de energia e/ou água no nome do titular e o NIS atualizado. No caso de terceiros, é necessário a apresentação de procuração devidamente autenticada.

Serviço

Mutirão de Negociação na zona sul de Macapá

Data: 16 e 17/11 (quinta e sexta-feira)

Horário: 8h às 17h

Local: Centro de Formação – Rua D. Alberto Lima, nº 1353 – Congós

