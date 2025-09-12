Projeto gratuito de capacitação empreendedora para mães solos abre inscrições em Boa Vista (RR)

Capacitar mães solo refugiadas e migrantes, além de brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica, para a conquista da independência financeira por meio do empreendedorismo é a proposta do “Mujeres Fuertes”. Executado pelo Instituto Hermanitos, o projeto está com inscrições abertas para a 4ª edição em Boa Vista (RR), a partir desta quinta-feira, 11 de setembro. As inscrições são gratuitas e realizadas pelo link: https://forms.gle/yrrJ7HiSiAaQcahdA.

A atual edição terá foco no ramo da gastronomia. Podem participar mães solo refugiadas e migrantes de qualquer nacionalidade. Os requisitos são possuir documentação completa (RNM/CPF), interesse em abrir o próprio negócio, ser a única responsável pelo sustento da família e disponibilidade para seis meses de formação.

Serão 50 candidatas selecionadas para esta edição, que vão passar por uma capacitação completa com temas fundamentais para quem deseja montar um negócio de sucesso, como formalização, gestão de finanças, marketing digital, técnicas de venda, fidelização de clientes, apoio psicossocial, empoderamento feminino, entre outros. Além disso, participarão de momentos teóricos e práticos com profissionais atuantes na área.

O Hermanitos também auxiliará as participantes com vale-transporte, lanche e um espaço propício para seus filhos ficarem brincando, enquanto elas participam dos treinamentos.

Ana Vasconcelos, coordenadora do projeto, reitera o poder que a iniciativa tem na transformação de vidas. “Cada vez mais o ‘Mujeres Fuertes’ tem alcançado pessoas, seja direta ou indiretamente, pois o impacto também chega aos familiares das participantes. Quando elas finalizam a formação, têm um conhecimento sólido para empreender com dignidade e alcançar a independência financeira que tanto sonham”, afirma.

O “Mujeres Fuertes” é uma tecnologia social desenvolvida pelo Instituto Hermanitos. Desde 2022, o projeto já impactou 149 pessoas na capital roraimense e mais 445 na cidade de Manaus (AM). No ano passado, a iniciativa venceu o prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), um dos mais importantes do país, na categoria “Transversalidade dos direitos fundamentais”.

Em Boa Vista (RR), a 4ª edição do projeto é executada pelo Hermanitos, com recursos oriundos de reversão trabalhista do Ministério Público do Trabalho Amazonas e Roraima (MPT – AM/RR), e tem apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e do Tribunal Regional da 11ª Região (TRT 11° Região).

As inscrições seguem até o dia 17 de setembro. Para esclarecimento de dúvidas, é só enviar uma mensagem para: 92 99237-4215 (wa.me//92992374215).

Sobre o Instituto Hermanitos

O Instituto Hermanitos atua na promoção da dignidade, acolhimento e geração de oportunidades para pessoas refugiadas e migrantes nos estados do Amazonas e Roraima. Por meio de programas de empregabilidade, formação empreendedora, capacitações, apoio psicossocial e ações culturais, a instituição contribui para a integração e valorização desses grupos no contexto amazônico. Saiba mais em: www.hermanitos.org.br.–

