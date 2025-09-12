Projeto Sebrae + Pet promove workshop para fortalecer setor no Amapá

Evento reúne empresários, especialistas e abre espaço para debater tendências e oportunidades de mercado

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promove o Workshop ‘O Mundo Pet Legal – Tendências e Oportunidades para Empresas’. A ação do Projeto Sebrae + Pet, busca capacitar empreendedores do segmento de cuidados com animais no estado. O evento, ocorre na sede da instituição, no Auditório Campos do Laguinho, no sábado, 4 de outubro, das 18h às 21h30.

Segundo a gestora do Projeto Sebrae + Pet do Sebrae, Alessandra Martins, a proposta atende a demanda crescente do mercado. “Estamos criando um espaço de qualificação e diálogo para que empresários do setor pet, tenham acesso a informações estratégicas, novas práticas de gestão e possam ampliar sua competitividade”, destacou a gestora, Alessandra Martins.

Projeto

O Sebrae + Pet é direcionado a empresas dos setores pet e veterinário que desejam aumentar a competitividade e faturamento. No projeto, as empresas recebem conhecimento por meio de capacitações, consultorias e ações de mercado, que contribuem para a organização, aumento de clientes, faturamento, otimização dos recursos, inovação e redução de custos.

O segmento pet segue em forte expansão, com faturamento aproximado de R$ 77 bilhões em 2024, o que representa um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. Além disso, o setor faturou R$ 41,9 bilhões em 2022. Diante desse cenário, o Sebrae no Amapá busca encontrar soluções para os desafios que empreendedores do ramo pet enfrentam na gestão do negócio.

Palestrantes

A programação terá como destaque a participação da advogada e consultora Kika Menezes, que atua há mais de 30 anos no mercado pet e veterinário, sendo referência em gestão e capacitação de negócios do segmento. O encontro também contará com a empresária Janaina Salete e um representante do setor pet em talk show interativo, permitindo troca de experiências e perguntas do público.

Coordenação

O workshop é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont; e pela gestora do Projeto Sebrae + Pet, Alessandra Martins.

Programação

Data: 4.10.2025 – Sábado

Local: Sede do Sebrae – Auditório Campos do Laguinho

Hora: 18h às 18h30 – Credenciamento

Hora: 18h30 – Abertura

Hora: 19h às 20h – Palestra ‘Empresa Legal, Gestão e Capacitação’ (Kika Menezes)

Hora: 20h30 às 20h50 – Rodada de Diálogo com Kika Menezes, Janaina Salete e empresário do segmento pet

Hora: 21h – Encerramento.

Serviço:

Sebrae no Amapá

