Expofeira do Amapá movimenta R$ 1,1 bilhão em negócios, anuncia governador Clécio

Com recorde de público, a Expofeira consolidou o Amapá como polo de negócios, inovação e sustentabilidade no Brasil.

Com números históricos, a 54ª Expofeira do Amapá foi consagrada pelo governador Clécio Luís, nesta quinta-feira, 11, como a maior já realizada. No Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá, entre 30 de agosto e 7 de setembro, o evento movimentou mais de R$ 1,1 bilhão em negócios, atraiu cerca de 2,6 milhões de visitantes e registrou, durante a sua realização, a marca de 100 mil empregos formais no estado.

“A grande vitrine de negócios éticos do Brasil que impulsionam o desenvolvimento do Amapá movimentou R$ 1,1 bilhão e foi por meio de negócios, porque isso que é importante. Não é esmola ou de um outro tipo de medidas de compensação. Começamos a caminhar com as nossas próprias pernas e tudo que for preciso, nós do governo vamos fazer para atrair novas empresas, manter as que já estão, para incentivar o empreendedorismo local, gerar emprego. Esse foi e sempre será o papel da Expofeira”, destacou Clécio Luís.

Além disso, foram contabilizados mais de 787 mil veículos em circulação durante os nove dias de programação, com uma média diária de 288 mil pessoas – a maior ja registrada na história. Para o vice-governador Teles Júnior, o resultado é reflexo do talento da população, da mobilização da sociedade e do empenho dos empreendedores e dos agentes culturais.

“Eu acho que todos nós, unidos enquanto povo, fizemos um grande show. Consolidamos uma das maiores feiras do Brasil. E olha só, tem inúmeros depoimentos maravilhosos: um cidadão que pegou dois mil reais emprestados para comprar um quiosque faturou sessenta; outro que veio conhecer o estado durante a feira decidiu fixar residência no Amapá e já está montando o próprio negócio. São inúmeros relatos, basta conversar com os empreendedores, são muitos casos de sucesso”, relatou Teles.

Outro dado marcante foi registrado na segurança do evento: pelo terceiro ano consecutivo, não houve ocorrências graves durante os nove dias de programação, garantindo tranquilidade ao público. O resultado é fruto do planejamento integrado das forças de segurança pública, que mobilizou mais de 600 agentes diariamente – um efetivo 35% maior em relação a 2024.

“A organização da Expofeira foi pensada para chegar a esse resultado, em todas as suas partes. Tivemos um planejamento estratégico de segurança, transporte, trânsito, saúde, prevenção e inclusão. Em execução foi, sem dúvida, a maior e melhor planejada Expofeira de todos os tempos”, enfatizou o coordenador-geral da 54ª Expofeira do Amapá, Richard Madureira.

A boa organização também foi reconhecida pelo público. Pesquisa do Instituto Opinião apontou que 88,5% dos visitantes avaliaram positivamente a feira e 98,6% aprovaram a decisão do Governo do Estado de retomar a maior feira de negócios da Amazônia – compromisso assumido pelo governador Clécio Luís ao iniciar sua gestão e cumprido ano após ano.

Distribuição dos R$ 1,1 bilhão em negócios

A 54ª Expofeira do Amapá movimentou recursos em diferentes setores da economia, fortalecendo desde grandes investimentos até iniciativas voltadas a pequenos empreendedores. Confira:

R$ 139 milhões – Operações de crédito e financiamento com o Banco da Amazônia (Basa)

R$ 582 milhões – Negociação com a Mina Tucano, consolidando a mineração como um dos motores da economia.

R$ 15 milhões – Projetos de Reurb, garantindo avanços em regularização fundiária.

R$ 12,6 milhões – Setor de gastronomia, impulsionado pela diversidade culinária da feira.

R$ 6 milhões – Vendas de concessionárias de veículos.

R$ 24 milhões – Negócios no setor imobiliário.

R$ 7,2 milhões – vendas de empreendedores populares.

R$ 609 mil – Empresas do Selo Amapá, voltadas à valorização da produção local.

R$ 575 mil – Programa Minha Primeira Empresa, incentivando novos negócios.

R$ 5 milhões – Comercialização no setor de bebidas e entretenimento.

R$ 1,5 milhão – Parque de diversões instalado no espaço da feira.

R$ 540 mil – Operação do estacionamento do Parque de Exposições.

Agronegócio

O agronegócio também teve destaque na feira, com investimentos que reforçam a produção rural e a modernização do campo.

R$ 139,5 milhões – Plano Safra, voltado ao financiamento da produção agrícola.

R$ 95 milhões – Aquisição de máquinas agrícolas e implementos da Codevasf.

R$ 12 milhões – Amapá AgroSummit, com foco em inovação e tecnologia no campo.

R$ 2 milhões – Leilões e comercialização direta de animais e produtos.

R$ 124 mil – Negócios dos expositores do Rurap.

R$ 127 mil – Vitrine do Produtor, espaço dedicado a pequenos agricultores.

Confira outros números:

Relações Comerciais

A 54ª Expofeira do Amapá também se destacou como espaço de fortalecimento das relações comerciais. O evento reuniu mais de 100 empresários do Brasil e do mundo, como a Câmara de Comércio entre Brasil e China. Uma delegação da Guiana Francesa, composta pelo Centro Técnico de Gestão (CTG), pela Câmara de Comércio e pelo Comitê de Turismo, também participou das agendas.

Além disso, estiveram presentes instituições estratégicas como a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), a Petrobras Transporte (Transpetro), a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo (Abespetro), além da própria Petrobras, que participou pela primeira vez com um estande exclusivo do setor de petróleo e gás

Turismo

O impacto no turismo foi expressivo. Durante os nove dias de programação, os hotéis e pousadas do centro de Macapá registraram 100% de ocupação, chegando a 98% no total da capital. O movimento também foi intenso nos portos e terminais: cerca de 7 mil turistas desembarcaram no aeroporto internacional de Macapá, enquanto mais de 13 mil cruzaram a Ponte Binacional. A rodoviária da capital também recebeu 2,6 mil passageiros.

Sustentabilidade

A feira adotou medidas de cuidado ambiental e de gestão de resíduos. Foram instalados 650 pontos de coleta de lixo em todo o Parque de Exposições, o que resultou na retirada de 131 toneladas de resíduos. Desse total, 3 toneladas foram destinadas à reciclagem, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Agência de Notícias do Amapá

