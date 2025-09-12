sexta-feira, setembro 12, 2025
AmapáAmazônia

‘Ciclo COParente’: Governo do Amapá participa de evento indígena preparatório para a COP30

Livia Almeida

O Governo do Estado participa neste sábado, 13, do “Ciclo COParente”, evento preparatório para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas em todo o território nacional. O encontro, que acontece na Paróquia Jesus de Nazaré, no Centro de Macapá, conta com a presença especial da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, e delegações originárias do Amapá e Norte do Pará.

A programação tem o propósito de articular e fortalecer a participação dos povos originários no fórum internacional em Belém (PA), em novembro, e a participação do Governo do Estado reforça o compromisso no fortalecimento das pautas indígenas e ambientais, contribuindo para a legitimidade e o êxito do evento de alcance nacional e internacional.

O evento inicia às 8h da manhã com ritual de abertura e boas-vindas com cantos e danças tradicionais. Em seguida, haverá apresentações por regiões de todas as delegações dos caciques presentes.

Local: Paróquia Jesus de Nazaré

Data: 13/09/2025 às 8h0

Endereço: Rua Leopoldo Machado, nº 744, bairro Jesus de Nazaré, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

