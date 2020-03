Feira de Produtos do Campo intitulada Drive Thru inicia nos condomínios residenciais de Macapá, nesta terça (31)

Com a suspensão das feiras livres, o Sebrae no Amapá, promove o sacolão da agricultura familiar como estratégia de mercado, para 150 produtores rurais não perderem a produção em consequência do isolamento social, provocado pelo Covid-19

Denyse Quintas

O Sebrae realiza a Feira de Produtos do Campo-Drive Thru (serviço de venda que o cliente não sai do carro). A comercialização dos sacolões com frutas, verduras e legumes, variam entre R$ 10 e R$ 15 reais, e acontece nos condomínios residenciais de Macapá, no período de 31 de março a 2 de abril, de terça a quinta, respectivamente, das 9h às 12h. O objetivo é realizar ações de acesso a canais de negociação, então ainda não atingidos, como é o caso dos condomínios residenciais existentes na cidade de Macapá.

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo, a pandemia do novo coronavírus impactou a economia em vários setores, entre eles, os produtores rurais, principalmente da agricultura familiar, que são clientes da instituição. “Vamos promover uma estratégia de mercado para escoar a produção, uma vez que os produtores estão impossibilitados de realizar suas vendas nas feiras livres, pela restrição de aglomeração de pessoas”, disse a diretora técnica do Sebrae, Marciane Santo.

Comunidades

Os sacolões da Feira de Produtos do Campo-Drive Thru, são oriundos da Associação de agricultores do Km 9 (Agronove); Vila do Coração – Associação de Produtores da Vila do Valdemar (Aprova); Sindicato de Produtores Rurais de Macapá; Cesta Verde Macapá; Associação dos Moradores Agricultores Assentados do Inajá do Piriri – Itaubal (Amaipi); e Produtores das Comunidade do Pacuí – Salamito e Tracajatuba II.

Condomínios

Os condomínios residenciais, recebem os sacolões dos produtores rurais, da agricultura familiar, organizados por comunidade, assim como o Parque Novo Mundo (Agronove – Km 9); Residencial Manari (Amaipi – Itaubal); Arboreto (Amaipi – Itaubal); Marabaixo Parque Residence (Aprova – Vila do Coração); Parque Felicitá (Sindicato de Produtores Rurais de Macapá); Residencial San Marino (Aprova); e Portal do Sol (Cesta Verde).

A Feira de Produtos do Campo – Drive Thru é uma ação do Sebrae, por meio das unidades de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria (UAC/Agrin), gerente Larissa Queiroz; Inovação e Competitividade (Unic), gerente Bruno Castro; e a Administração e Finanças, gerente Inês Barbosa.

Programação – Drive Thru

Data: 31.3.2020 – Terça-Feira

Local: Residencial Parque Novo Mundo – Agronove / Residencial Marabaixo – Amaipi Itaubal

Data: 1º.4.2020 – Quarta-Feira

Local: Portal do Sol/ Manari/ Arboreto – Cesta Verde / Aprova e Sindicato dos Produtores de Macapá

Data: 2.4.2020 – Quinta-Feira

Local: Residencial San Marino e ParqueFelicitá – Produtores do Pacuí, Tracajatuba II e Salamito.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...