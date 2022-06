Sábado tem forró de vanguarda no Mercado Central

A VanguardaTrupe apresenta seu espetáculo lítero-musical “MACAPÁ – Forró de Vanguarda na Capital do Meio do Mundo”, repleto de canções nordestinas e amazônicas, no Mercado Central, a partir das 11h, neste sábado, 25.

Segundo o compositor e diretor geral, Aroldo Pedrosa, o espetáculo é temático para o mês de junho e homenageia o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, que nos anos 50 veio inúmeras vezes a Macapá fazer shows, e nessas vindas tornou-se amigo do então governador do Território Federal do Amapá, Janary Nunes, que o levou a compor o baião Macapá, gravado algumas décadas depois pelo cantor-compositor tropicalista baiano e hoje imortal, membro da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil.

Fazem parte da VanguardaTrupe, os artistas Cássio Pontes no violão, vocal e direção musical, a cantora Mayara Braga, a atriz e cantora Rosa Rente, Júlio Marcelo no teclado e sanfona, Ronilson Mendes e Ozy Rodrigues nas guitarras, Marcelo Ferreira no baixo, Tom Quadros e Nena Silva na percussão, zabumba e triângulo, o ator Lucas Souza, Eliana Moreira atriz, o ator Zaak Mendes e a participação especial do intérprete paraense Augusto Hijo.

“O espetáculo terá performances teatrais e musicais, além de várias canções do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, para todos poderem assistir, dançar e se divertir num almoço cultural no Mercado Central em Macapá”, informa o diretor Geral, Aroldo Pedrosa.

A apresentação recebe o apoio da Prefeitura de Macapá, por meio da Fundação Municipal de Cultura de Macapá (Fumcult) e do mandato do senador Randolfe Rodrigues (REDE).

