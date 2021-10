SESI e SENAI Amapá realizam 1º Torneio Esportivo Interno com seus colaboradores

No último sábado, 16, aconteceu o 1º Torneio Esportivo Interno SESI e SENAI Amapá. A ação de integração faz parte das atividades do projeto Viver Bem, promovido pela Coordenação de Recursos Humanos (CRH) das instituições.

Os competidores participaram de jogos nas modalidades de vôlei, dama, queimada, jiu-jitsu feminino e masculino, e futebol feminino e masculino. As disputas foram acirradas, mas o espírito de amizade e companheirismo prevaleceu durante todo o evento. O torneio contou ainda com a participação da equipe de arbitragem da Universidade Federal do Amapá.

Os jogos proporcionaram saúde e bem-estar, como explica a superintendente do SESI e SENAI Amapá, Regiane Machado. “O objetivo é fazer a integração dos colaboradores e proporcionar qualidade de vida para os participantes. O mais bonito foi a celebração e a confraternização entre todos, detalhou Regiane.

Ainda de acordo com a gestora, “a ação auxilia no ambiente de trabalho, porque, podemos conhecer os colegas além do espaço corporativo. A ação estava programada e em virtude da pandemia do Coronavírus precisou ser adiada, mas agora, com todos vacinados e seguindo os protocolos de prevenção a Covid-19, foi possível realizá-la”, completou.

A coordenadora de Recursos Humanos, Suelle Albarado, detalha que o sucesso do evento é graças ao esforço de todos. “Estamos felizes de poder ter realizado os jogos, porque eleva o sentimento de pertencimento dentro das instituições”, pontuou.

A técnica operacional de Tecnologia da Informação, Daniela Sardinha, que competiu em quatro de cinco modalidades, disse estar realizada em fazer parte de uma equipe comprometida com o trabalho e a saúde de todos.

“Foi um momento de descontração e isso nos motiva, porque entendemos que a empresa realmente se importa com todos. Poder competir em quatro modalidades me permitiu explorar esse lado atleta e confraternizar com os meus amigos de trabalho”, detalhou Daniela.

