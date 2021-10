MP-AP participa de inauguração da TV Universitária da Unifap

O Ministério Público do Amapá (MP-AP) participou, nesta segunda-feira (18), da inauguração da “TV Universitária”, da Universidade Federal do Amapá (Unifap), no Campus Marco Zero. A procuradora de Justiça do MP-AP e coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da instituição (CEAF/MP-AP), Socorro Milhomem Moro, representou a procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei.

A TV universitária tem como objetivo, construir uma comunicação humanitária, inclusiva e que respeita todas as diversidades, além de ser um lugar de aprendizado para os acadêmicos, onde eles possam entrar em contato com diferentes formas de produzir conteúdo e desenvolver seus talentos para o meio de trabalho.

Além da procuradora de Justiça, estiveram presentes no evento o reitor da Unifap, Júlio Sá, a vice-reitora da Universidade, Simone Leal e o coordenador da Rádio e TV universitária, Paulo Girald. Também compareceram à inauguração representantes de todas as esferas de poder do Amapá.

A procuradora de Justiça destacou a importância da TV Universitária e parabenizou a Unifap pela conquista.

“Estamos felizes em participar desta inauguração, pois assim como a Rádio da Unifap, a TV Universitária será um importante veículo de comunicação não somente para a comunidade acadêmica, mas para toda a sociedade amapaense. A chegada deste novo instrumento de jornalismo e entretenimento somará positivamente para, informes, serviços e lazer de nossa população. Em nome da nossa PGJ, Dra, Ivana Cei, parabenizo o reitor da Universidade e toda a sua equipe por essa conquista. O MP-AP está à disposição para orientar no que for necessário”, frisou a procuradora de Justiça Socorro Milhomem Moro.

O reitor da Universidade Federal do Amapá, Júlio Sá, falou sobre a TV UNIFAP.

“Fico muito feliz como reitor, porém principalmente como professor, de alcançar esse feito de implantar a TV Universitária, que vai ser um instrumento pedagógico, para os cursos da universidade, produzir informações de qualidade de forma séria e honesta para toda a sociedade amapaense”. Afirmou o reitor da Universidade Federal.

TV Universitária

No dia 28 de setembro, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou o funcionamento da estação no Estado, por meio de licença definitiva. A TV Unifap (TVU Digital) passa a operar o canal 46, e multiprogramação 24h – por meio da geração de conteúdos nacionais da TV Brasil para Macapá e região. Em breve, a TVU também irá estrear com programas locais, incluindo telejornais, entrevistas, séries, documentários, entre outros formatos.

Parceria

Em junho de 2017, o MP-AP e a Unifap assinaram o termo de cooperação técnica para veiculação do programa “MP-AP”, na Rádio Universitária, 96.9 FM.

O objetivo do programa é de dialogar com a sociedade e esclarecer as pautas decorridas dentro da instituição.

O programa MP+Perto, está temporariamente suspenso devido a pandemia da Covid-19 e à suspensão das atividades da Rádio Universitária.

