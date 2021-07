No sábado (31) Semsa segue na vacinação do público de 18 a 25 anos e profissionais da Educação remanescentes

A ação de vacinação acontece em 18 pontos da capital que são destinados a públicos distintos.

No sábado (31) a Secretaria Municipal de Saúde continua a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas entre 18 e 25 anos com agendamento e profissionais de educação remanescentes. Além deles, a vacinação também será direcionada a aplicação da 2ª dose dos imunizantes Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech e CoronaVac.

1ª dose para pessoas entre 18 e 25 anos com agendamento

A vacinação deste grupo acontece em 17 pontos da capital e a Semsa orienta que as pessoas com agendamento para este dia cheguem ao ponto de vacinação com 30 minutos de antecedência.

Das 8h às 13h:

UBSs Cidade Nova, Pedrinhas, Marabaixo, Raimundo Hozanan, Rosa Moita, Novo Horizonte, Fazendinha, Coração, Álvaro Corrêa, Pacoval, Brasil Novo e Anfiteatro da Universidade Federal do Amapá (Unifap).

Das 9h às 15h:

Pontos de drive-thru da Praça Floriano Peixoto, Praça do Estádio Zerão, Marabaixo, Rodovia do Curiaú e quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

Para iniciar o seu esquema vacinal é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e o comprovante de agendamento.

1ª dose para profissionais da Educação remanescentes

Os professores, merendeiros, porteiros, diretores entre outros profissionais da Educação que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 poderão iniciar o seu ciclo de imunização das 8h às 13h, na Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e Instituto Federal do Amapá (Ifap).

Para receber a primeira dose da vacina é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação e carteira de trabalho ou último contracheque.

2ª dose de AstraZeneca e CoronaVac

As pessoas que receberão a segunda dose de Oxford/AstraZeneca e CoronaVac poderão encerrar o seu esquema vacinal das 9h às 15h nos drive-thru das Praças Floriano Peixoto e do estacionamento do Estádio Zerão, Marabaixo, Rodovia do Curiaú e, também, na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

A aplicação da segunda dose é feita de acordo com a data indicada na carteira de vacinação e para ter acesso ao imunizante é necessário apresentar originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

2ª dose de Pfizer

O imunizante Pfizer/BioNTech estará disponível das 8h às 13h na Unidade Básica de Saúde (UBS) Leozildo Fontoura, UEAP e Ifap.

A dose de reforço será aplicada segundo a data que consta na carteira de vacinação e para encerrar o seu esquema vacinal é necessário apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

2ª dose para gestantes e puérperas

As gestantes e puérperas que estão no período para o recebimento da segunda dose do imunizante contra a Covid-19 deverão realizar o procedimento entre 8h e 13h na UBS Leozildo Barreto Fontoura, UEAP e Ifap.

Para encerrar o seu esquema vacinal a usuária deve apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência e a carteira de vacinação com indicação da aplicação da primeira dose.

Intercambialidade de doses

A Semsa segue orientação de nota técnica sobre intercambialidade de vacinas feita pelo Ministério da Saúde. Com base no documento, a secretaria atende grávidas e puérperas que tomaram a primeira dose de Oxford/Astrazeneca e Pfizer/BioNTech e que estão no período de recebimento da segunda dose.

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado