Maioria dos brasileiros não trocam de celular há dois anos e três meses, diz pesquisa

Quando foi a última vez que você trocou de celular? Se faz mais de 24 meses, saiba que você não está sozinho nessa. Os consumidores brasileiros estão, em média, há dois anos e três meses com o seu smartphone atual.

A afirmação é de um estudo realizado pela empresa de pesquisa de mercado Opinion Box em parceria com o site Mobile Time. O objetivo do levantamento analisar o cenário mercadológico de smartphones em serviço no país. Ao todo foram 2.177 pessoas entre os dias 9 e 16 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o grau de confiança é de 95%.

Os dados indicam que existe uma diferença no tempo de permanência com o aparelho em relação ao seu sistema operacional. A média dos smartphones com Android embarcado está na casa dos dois anos e dois meses.

Já os proprietários de modelos da Apple costumam ficar um tempo é maior com o smartphone. A média dos usuários de iOS está em torno de dois anos e sete meses. Esse indicador pode representar uma maior durabilidade e reutilização dos aparelhos da marca da maça.

Faixas etárias

O levantamento concluiu ainda que quanto mais jovem a pessoa, menos tempo ela fica com o aparelho. Não foram encontradas diferenças significativas na divisão por gênero. Confira a seguir a separação dos grupos por idade:

16 a 29 anos de idade — 2 anos e 2 meses e meio;

30 a 49 anos de idade — 2 anos e 3 meses;

50 anos de idade ou mais — 2 anos e 3 meses e meio.

