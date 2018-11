Sebrae realiza evento gratuito na Fortaleza de São José, neste domingo (4)

A programação é voltada para admiradores do universo geek, cultura pop de modo geral, mulheres e pequenas empresas

A Semana Global de Empreendedorismo (SGE) do Sebrae acontece no período de 4 a 9 de novembro, sendo que no primeiro dia a abertura acontece às 16h e no segundo, o evento começa às 14h, ambos na Fortaleza de São José de Macapá. A programação continua até sexta-feira (9), na sede do Sebrae Amapá e instituições parceiras. Com o tema Empreendedorismo Jovem: A Hora é Agora, a iniciativa apresenta palestras, talk shows, club da leitura, shows de Swordplay, de K-pop e de cosplays, torneio de videogames, exibição de filmes, entre outros, bem como exposição e comercialização de produtos e alimentos. O evento é gratuito.

O SGE acontece simultaneamente em 167 países, com o objetivo de conectar, inspirar e capacitar os públicos-alvo para que transformem ideias em práticas de sucesso. No Amapá são trabalhados 4 eixos: jovem, mulher, empreendedorismo social e pequenos negócios.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Isana Alencar, explica que a iniciativa é da Organização das Nações Unidas (ONU) e o Sebrae coordena o evento em todo o Brasil.

“O Sebrae atende rotineiramente todos os públicos deste evento, por este motivo, assume a liderança da Semana Global para dar visibilidade ao empreendedorismo e mostrar que dentro da economia, as pequenas empresas têm um papel fundamental para alavancar o desenvolvimento do país. Elas representam mais de 99% do universo empresarial e respondem por um percentual significativo do Produto Interno Bruto (PIB) na geração de emprego”, afirma a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Isana Alencar.

Espaço Gastronômico

Durante os dias 4 e 5 de novembro, das 17h às 22h, haverá comercialização de alimentos no Espaço Gastronômico, com preços diversos. As empresas participantes são: Chopp da Vovó, Waldir Buffet e Restaurante Shekinah.

O Sebrae é a instituição de vanguarda no desenvolvimento dos pequenos negócios, que por sua vez alavanca a economia e o desenvolvimento do país.

Programação

Data: 4/11 – (Domingo)

Hora: 16h – Abertura da Semana Global do Empreendedorismo

Torneio de videogames e jogos de cardgames

Hora: 16h30 às 17h30 – Talk Show – Tendência e paixão pelo universo Geek

Hora: 17h30 às 18h30 – Clube de Leitura: Uma relação de amor com o Youtube

Hora: 18h30 às 18h45 – Show de K-Pop

Hora: 18h45 às 19h – Show de Swordplay

Hora: 19h às 19h15 – Show de Cosplays

Hora: 20h15 às 21h15 – O Mundo dos Jogos Eletrônicos

Dia: 5/11 – Segunda-feira

Hora: 14h – Realização das oficinas de manualidades

Hora: 18h – Credenciamento

Hora: 18h30 – Cultura Amapaense (música ou teatro com tema de mulher)

Hora: 19h – Palestra Empreendedorismo com propósito

Hora: 20h – Networking orientado (uma espécie de apresentação do público e fazer com que a plateia converse entre si.)

Hora: 20h10 – Casos empresariais (podemos colocar 2 mulheres com tempo de 10 min)

Hora: 20h30 – Roda de Conversa (Interação da palestrante com as empresárias)

Hora: 21h – Café com mulheres (encerramento, o garçom poderia servir um café com salgado ou bolo de maneira individual)

Hora: 18h30 às 22h – Seminário Empreendedorismo Feminino: Mulheres que transformam

Palestra: Empreendedorismo com propósito

Palestrante: Ligia Costa (São Paulo)

Palestra: A importância das Redes de Relacionamento para fortalecer e ampliar o seu negócio

Palestrante: Dulcejane Vaz