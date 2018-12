Filha de piloto faz apelo dramático para que Exército assuma buscas da aeronave que caiu na Floresta Amazônica

Último contato foi quando o pequeno avião sobrevoava o município de Almeirim, no Pará, mas resgate aéreo está tendo dificuldades de fazer localização por causa da grande extensão da mata e das chuvas.

Filha do piloto Jeziel Barbosa de Moura, o ‘Moita’ que comandava o avião monomotor de prefixo PT-RDZ, e que desapareceu a 15 dias nas Floresta Amazônica, Flávia Ferreira de Moura fez um apelo dramático, por telefone, nesta segunda-feira (17) no programa LuizMeloEntrevista (DiárioFM 90,9) para que o Exército Brasileiro assuma as buscas da aeronave porque, segundo ela, a extensão da mata e as fortes chuvas têm impedido que as tentativas de resgate pela via aérea tenham êxito.

Veja íntegra no Diário do Amapá