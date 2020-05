Covid-19: Prefeitura de Macapá abre chamamento público para contratação temporária de médicos

A Prefeitura de Macapá lança neste sábado, 9 de maio de 2020, o edital para chamamento público de profissionais médicos para a composição de equipe no enfrentamento da Covid-19 na capital. As inscrições vão de 9 a 11 de maio. Serão disponibilizadas 50 vagas nas categorias plantonista e diarista.

Segundo o prefeito Clécio Luís, a medida tem como objetivo reforçar a equipe na área da saúde nas unidades básicas vocacionadas ao enfrentamento da Covid-19. “A medida é necessária para que possamos reforçar o atendimento em nossas UBS’s que tratam contra o Coronavírus. Neste momento, precisamos de toda ajuda. Por isso, faço um apelo à classe médica, que venha somar conosco para que, juntos, possamos combater o Coronavírus em nossa cidade”, pontou o prefeito.

De acordo com o secretário de Gestão de Macapá, Michel Fonseca, o processo será feito por meio de análise curricular. “Todos os candidatos devem ler atentamente os requisitos solicitados em edital. As contratações terão prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado por igual período”, frisou. As vagas são para médicos formados em instituições de ensino superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil.

As inscrições são gratuitas e ocorrem até as 18h de segunda, 11 de maio de 2020, e podem ser feitas enviando currículo para o e-mail: [email protected]. Para acessar o edital completo basta clicar no link: http://processoseletivo.macapa.ap.gov.br. O resultado será divulgado no mesmo endereço, no dia 12 de maio de 2020. Os candidatos habilitados deverão se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde para a contratação no dia 13 de maio de 2020.

A remuneração: médico diarista R$ 12 mil e médico plantonista R$ 1.200,00.

Cronograma

09 a 11/05 (sábado, domingo e segunda) – Período de inscrição;

12/05 (terça-feira) – Análise documental e divulgação do resultado final;

13/05 (quarta-feira) – Apresentação dos candidatos à Secretaria Municipal de Saúde;

14/05 (quinta-feira) – Início das atividades nas UBS’s de lotação.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Amelline Borges

