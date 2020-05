UniBH celebra Semana da Enfermagem com série de palestras online gratuitas

Ação abordará temas variados e é aberta à participação de toda sociedade

Um dia não seria suficiente para enaltecer esse profissional tão imprescindível para a saúde e o bem-estar da população, sobretudo, nesse período tão complexo imposto pelo novo coronavírus. Por isso, o UniBH organizou uma semana inteira para exaltar os enfermeiros! Entre os dias 11 e 14 de maio, uma série de palestras contemplam a programação da 12ª Semana de Enfermagem do UniBH, com apresentações que trazem muita informação e, ao mesmo tempo, destacam os enfermeiros que fazem a diferença tanto no Brasil, quanto no exterior.

As palestras são gratuitas e as inscrições podem ser feitas pelo link unibh.br/eventos/ semanadaenfermagem, disponível no site do UniBH: unibh.br

Confira a programação:

11/05 | Segunda-feira

8h: Recomendações para a equipe de Enfermagem que atua em serviços de emergência no contexto da Covid-19, com a enfermeira intensivista Allana dos Reis Corrêa

14h: Metodologia Heathcare: aplicabilidades na Enfermagem, com o enfermeiro Jaime de Oliveira Campos Júnior, enfermeiro da UTI adulto do Hospital das Clínicas UFMG.

12/05 | Terça-feira

19h: Uma enfermeira brasileira nos Estados Unidos – Relato de Experiências, com a enfermeira Marina Celly Martins Ribeiro de Souza, enfermeira de cuidados paliativos no Penn Medicine Princeton Hopital, especialista em gerentologia e saúde da família.

13/05 | Quarta-feira

9h30: O empoderamento da Enfermagem em meio à pandemia, com a enfermeira Fernanda Batista Oliveira Santos, professora adjunta do Departamento de Enfermagem Básica da Escola de Enfermagem da UFMG.

14/05 | Quinta-feira

9h30: Gestão de Enfermagem em um hospital de referência no atendimento a pacientes com Covid-19, com a enfermeira Fabiana do Carmo Vieira, gerente administrativo do Hospital Eduardo de Menezes

