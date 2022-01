Atriz Bruna Lombardi descreve maravilhada a Amazônia tão cobiçada e mal amada pelo poder atual

Em 2019, durante sua participação no ‘Persona Em Foco’, Bruna Lombardi relembrou o motivo pelo qual aceitou participar da novela ‘Aritana’, ao lado do ator Carlos Alberto Riccelli. Mas um detalhe a pegou de surpresa. Confira o momento hilário da entrevista com a gente. A íntegra você assiste no canal oficial do programa no YouTube!

