Covid-19: cemitérios não abrirão no Dia das Mães e prefeitura orienta homenagens em casa

Muitos que perderam as mães aproveitam o dia alusivo à data para visitar os túmulos e fazer uma oração. Porém, este ano, as homenagens terão de ser diferentes. É que, com a pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Macapá recomendou que os cemitérios não sejam abertos obedecendo ao Decreto Municipal 1.833/2020, que fixa horários e regras de funcionamento para diversos setores para evitar aglomerações e reduzir os riscos de contágio do novo Coronavírus.

Apesar do isolamento social impedir as visitas aos jazigos por conta da pandemia do Coronavírus, a Prefeitura de Macapá orienta as pessoas a fazer suas homenagens em casa. É uma forma de não deixar a data passar em branco. “Infelizmente, não será possível as visitas aos cemitérios no domingo de Dia das Mães. Então, escolha um cantinho em casa, seja na frente ou no quintal, faça suas orações, homenagens, acenda sua vela. A saudade é grande, mas estamos lidando com uma situação atípica. Precisamos vencer essa batalha”, disse o secretário municipal de Zeladoria Urbana, Carlos Alberto Oliveira.

Aquele momento com flores, velas, orações e silêncio de reflexão pode ser feito em qualquer cantinho de casa, o que vale mesmo é a intenção. “Eu gostaria muito de visitar o túmulo de minha mãe neste dia, fazer homenagens e orações como sempre faço. Mas sei que nesse tempo de pandemia o melhor é respeitar a quarentena para o bem de todos. Irei rezar por ela em casa”, disse a diarista Joana da Silva Santos.

“A minha saudade é grande, mas minha visita é constante. É uma forma de aliviar a falta que sinto de minha mãe. Sempre oro e peço proteção e bênçãos. No Dia das Mães eu não falto, sempre vou ao cemitério São José, onde ela está sepultada. Este ano, terei que fazer minhas homenagens em casa por causa da Covid-19, mas quando isso passar irei voltar à minha rotina de visitas”, disse a professora Suane Patrícia Pelaes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, mesmo sem visitação, os cemitérios estão sendo limpos. São executados serviços de capinação, varrição, roça, coleta e pintura de meio-fio, tanto na parte interna quanto nas calçadas e ruas nos arredores dos cemitérios. Posteriormente, uma equipe cuida da limpeza durante o dia de domingo, nos três turnos.

Cuidados básicos e preventivos com o uso de velas

Com as homenagens restritas às casas, o Corpo de Bombeiros alerta para os cuidados na hora de acender velas para evitar acidentes. “É fundamental acender velas em locais específicos e distantes de crianças. Todo cuidado é pouco para evitar acidentes”, informou o CBM, tenente Worrel Paulo, da Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros do Amapá.

Confira algumas dicas:

* Coloque a vela acesa sobre uma superfície não inflamável, e nunca a deixe só, ardendo sem atenção;

* Nunca acenda velas perto das janelas com cortinas, que podem voar com uma corrente de ar e provocar um incêndio;

* Outro cuidado é não andar com velas acesas. Deve-se acendê-las no cômodo a ser iluminado e apagá-las ao deixar o ambiente. Caso haja necessidade de locomoção, tente substituir o uso da vela por lanternas, são mais seguras;

* Não vá dormir com velas acesas. Eles podem ser focos fáceis de incêndio;

* Mantenha as velas longe de papéis e livros, esses materiais podem ser perigosos, facilitam incêndios;

* Em caso de haver queimaduras, não recorra a métodos populares, não passe nada, apenas coloque debaixo de água corrente. Antes de passar pomadas, consulte um médico, principalmente em casos de queimaduras graves.

