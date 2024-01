Sete escolas estaduais de cinco municípios concorrem ao 1° Concurso de Gêneros Textuais do Amapá

Ao todo, foram 13 produções submetidas ao concurso, que faz parte da programação que celebra os 80 anos de criação do ex-Território.

André Silva

Pelo menos sete escolas da rede pública de ensino participam do 1° Concurso de Gêneros Textuais, promovido pelo Governo do Estado e que traz como tema “Amapá 80 anos de histórias e estórias”, as instituições de ensino submeteram cerca de 13 produções, entre documentários, poemas, relatos pessoais e artigos de opinião.

Organizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), o concurso contempla gêneros literários diversos, entre memórias literárias, crônicas, poesia e outros. O conteúdo criado pelos alunos fará parte de um livro que deverá ser lançado ainda neste primeiro semestre de 2024.

As escolas participantes são de cinco municípios diferentes, sendo a escola Azevedo Costa, José de Alencar e Maria Ivone de Menezes, de Macapá; a escola Afonso Arinos, de Santana; a escola indígena Camilo Narciso, de Oiapoque; escola Vanda Cabête, de Laranjal do Jari; e a escola Wilson Hill de Araújo, de Itaubal.

As produções foram avaliadas e julgadas por uma equipe técnica formada por professores, doutores e mestres que integram a equipe da Seed.

Gêneros Textuais

O concurso busca incentivar crianças, adolescentes e jovens, o interesse por conhecer a história amapaense e o hábito da escrita e da leitura. A ação faz parte das comemorações para celebrar os 80 anos de criação do Ex-Território Federal do Amapá.

As regras do certame previam que os alunos produzissem os materiais baseados nas técnicas de cada gênero proposto com documentários, com vídeos informativos que exploram eventos, questões ou personagens reais, geralmente com uma abordagem objetiva e baseada em fatos; poemas, que tragam composições artísticas em versos que exploram emoções, imagens e ritmo; relatos pessoais, que explorem narrativas de experiências pessoais, envolvendo reflexões subjetivas e detalhes para transmitir sentimentos e perspectivas individuais; e artigo de opinião, com textos que expressam o ponto de vista do autor sobre um tema específico, fundamentados em argumentos e evidências, buscando persuadir o leitor sobre uma determinada perspectiva.

Amapá 80 anos

A programação “Amapá 80 Anos, conta com uma diversidade de atividades em todo o estado para promover o autoconhecimento e a integração entre o povo amapaense e sua história.

Vários eventos fazem parte da programação, como a feira “Folia Literária Internacional do Amapá”, festivais, lançamento de editais para o setor cultural, entre outras atividades de valorização da cultura e identidade amapaense..

A 52ª Expofeira do Amapá e o Carnaval 2024 também integram a celebração dos 80 anos de criação do estado.

