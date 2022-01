Sem Carnaval! novo decreto com medidas de contenção a Covid-19

Entre as medidas adotadas está a suspensão de eventos carnavalescos até o dia 31 de janeiro.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, assinou na tarde desta terça-feira (18) o Decreto Municipal nº 237/2022 – PMM, que contém novas medidas visando a diminuição da ocorrência de casos de infecção por coronavírus na capital.

Show e evento carnavalesco estão suspensos até 31 de janeiro. Bares e boates seguem com as atividades, respeitando a taxa de ocupação de 70% da capacidade do local.

Também fica proibida a realização de atividades em balneários públicos e privados e praias, a fim de evitar aglomerações.

O decreto autoriza o funcionamento dos estabelecimentos comerciais com atendimento presencial desde que estes respeitem a taxa de ocupação.

O documento já entra em vigor nesta quarta-feira e sua validade será até o dia 31 de janeiro.

Leia aqui o decreto na íntegra.

Ewerton França

Secretaria Municipal de Comunicação Social

