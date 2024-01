Confira opções de lazer para levar as crianças durante as férias escolares, em Macapá

Fortaleza de São José e Museu Sacaca são opções que podem trazer diversão e contato com a natureza.

No período de férias escolares, é preciso ter muita criatividade para animar a criançada e proporcionar momentos de lazer e alegria. Explorar museus e pontos históricos pode ser uma boa maneira de combinar diversão e aprendizado durante o tempo livre.

Confira alguns lugares na capital amapaense que apresentam excelentes opções para ajudar os pais e responsáveis nessa tarefa.

Museu Sacaca

O Museu Sacaca é espaço para uma programação diferente com os pequenos. O ambiente contribui para despertar a curiosidade e o aprendizado das crianças, unindo diversão e conhecimento.

O lugar reúne cultura, história e ciência em meio à natureza na área urbana da cidade, possibilitando que o público tenha acesso à cultura dos povos tradicionais, como ribeirinhos e indígenas.

Além disso, o público pode visitar no museu a réplica da embarcação regatão, que faz um percurso pelo igarapé que atravessa o museu.

O nome ‘Regatão’ é uma referência à embarcação utilizada no passado para vender produtos como alimentos, roupas e sapatos aos ribeirinhos pelos rios amazônicos, em um verdadeiro comércio fluvial, já que essas pessoas tinham dificuldade para se deslocar até a cidade.

O museu está localizado na Avenida Feliciano Coelho, 1509, no Trem, na Zona Sul de Macapá. O espaço fica aberto para visitação de terça a domingo, das 8h30 às 17h30.

Fortaleza de São José

A Fortaleza de São José de Macapá é um dos mais antigos pontos turísticos da capital amapaense. Às margens do Rio Amazonas, o monumento é o maior símbolo histórico do Amapá, com uma arquitetura única que impressiona quem visita o espaço, representando uma oportunidade para que as crianças conheçam parte da cultura e das tradições locais.

O local é aberto para visitação de terça a domingo, das 8h às 17h, oferecendo ao visitante um passeio pela história e diversão ao ar livre.

Museu Joaquim Caetano

Uma visita ao Museu Joaquim Caetano da Silva também pode fazer parte da programação de férias do público infantil. O espaço possui um acervo histórico dos séculos XIX e XX, e conta com peças arqueológicas de diversos povos indígenas do estado, com fotos, materiais bibliográficos e documentos históricos.

Além disso, conta com um acervo sobre o ex-território do Amapá, como artefatos e fotografias que registram o cotidiano dos governantes e do povo amapaense através do tempo.

O prédio do museu está localizado na Avenida Mário Cruz, 376, no Centro, e funciona de segunda à sexta-feira, de 9h às 18h e nos sábados, de 9h às 13h. A entrada é gratuita.

Trapiche do Santa Inês

Trata-se do maior trapiche para contemplação do rio Amazonas do estado. A estrutura, construída às margens do imponente rio Amazonas, conta com espaços instagramáveis, como totens que trazem fotos e informações para que o visitante conheça um pouco mais sobre outras atrações da cidade,promovendo uma integração entre os pontos turísticos de Macapá.

Museu de Arqueologia e Etnologia

O Museu de Arqueologia e Etnologia do Amapá é mais uma alternativa para conhecer a história e a formação do povo amapaense. Apresentar o espaço para a garotada é mais um momento de sabedoria e diversão.

O local conta com uma exposição fotográfica que retrata a história de Macapá, e apresenta uma exposição permanente de itens das culturas Maracá e Cunani, inspiradas nos artefatos originais encontrados no século XIX em sítios arqueológicos do estado.

É possível visitar o museu na Avenida São José, ao lado da Praça do Barão, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

