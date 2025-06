Edital de seleção para doutorado em Estudo de Fronteiras é publicado

Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), abriu inscrições para a seleção da primeira turma do seu doutorado profissional, com ingresso previsto ainda para este ano.

O edital, publicado no site oficial do programa (www2.unifap.br/ppgef), oferece 12 vagas, com reserva para candidatos que se enquadrem nas políticas de ações afirmativas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, até o dia 22 de junho. A área de concentração do PPGEF é Fronteira e Sociedade, estruturada em duas linhas de pesquisa: Estado, Fronteira e Políticas Públicas; e Cultura, Sociedade e Fronteira.

Confira o edital de seleção

Link para inscrição

Cada candidato(a) concorre às vagas ofertadas por orientadores previamente definidos no edital. O processo seletivo será realizado em três etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório: análise do projeto de pesquisa, entrevista e avaliação do currículo. Podem participar da seleção brasileiros e estrangeiros com diploma de mestrado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 18 de julho de 2025. Outras informações, incluindo o cronograma completo e detalhes sobre documentação exigida, estão disponíveis no edital publicado no site do PPGEF.

Serviço

Processo Seletivo do Doutorado Profissional em Estudos de Fronteira

Inscrições até 22 de junho de 2025, por meio do link de inscrição. Sem taxa de inscrição. Público-alvo: brasileiros e estrangeiros com diploma de mestrado.

