Unifap convoca candidatos aprovados nos Processos Seletivos de 2023 e 2024 para manifestar interesse na vaga

Candidatos convocados têm de 14 a 16 de maio para manifestar interesse na vaga.



A Universidade Federal do Amapá (Unifap) está convocando os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) nos Processos Seletivos 2023 e 2024 para comparecerem presencialmente ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca), localizado no campus Marco Zero do Equador (Macapá-AP), para manifestarem formalmente o interesse na vaga para a qual foram aprovados(as).

A convocação atende decisão judicial proferida pela 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amapá que determinou a retificação da lista dos Processos Seletivos (PS) 2023 e 2024. não comparecimento do(a) candidato(a) na data e horário estipulados será interpretado como desistência da vaga.

• Local de comparecimento: Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca/Unifap)

Campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, s/n – Universidade, Macapá – AP)

• Data: 14 a 16 de maio 2025.

• Horário: das 08h às 17h.

• Documentação: documento de identificação com foto

A lista de convocados do PS 2023 está disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/63f76c6b09e5e4a622432b8f.

A lista de convocados do PS 2024 está disponível em https://depsec.unifap.br/concursos/processos/65a98c7731ea93ce13501ef7.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail derrca@unifap.br e pelo whatsApp: (96) 98133-0826.

Serviço

Convocação dos candidatos aprovados nos Processos Seletivos 2023 e 2024 para manifestação de interesse na vaga

De 14 a 16 de maio de 2025, das 8h às 17h, no Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca/Unifap) – Campus Marco Zero do Equador (Rod. Josmar Chaves Pinto, s/n – Universidade, Macapá – AP).

