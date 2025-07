Feira de Produtos do Campo terá edição especial com espaço de alimentos orgânicos

Com o tema “Quem é da terra, participa”, a feira fortalece o papel da agricultura familiar como motor da economia amapaense, promove a geração de renda, segurança alimentar e consumo consciente

Maria Cândida Ferreira

Colaboração: Denyse Quintas

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza a ‘Feira de Produtos do Campo’, desta vez com uma novidade: uma área exclusiva dedicada à venda de alimentos orgânicos. O evento é gratuito e ocorre no estacionamento da sede da instituição em Macapá nos dias 4 e 5 de julho, das 8h às 18h.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Agronegócio e Indústria do Sebrae (UAC-Agrin), Larissa Queiroz, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento de negócios do campo e a conexão entre quem produz e quem consome.

“A feira é uma oportunidade de dar visibilidade à produção rural do nosso estado e fortalecer a economia local, promovendo uma alimentação mais saudável, sustentável e acessível. A chegada da feira de orgânicos só amplia esse impacto positivo”, afirma a gerente, Larissa Queiroz.

Produtores

Nesta edição reúne 73 expositores de Macapá, Itaubal do Piririm, Porto Grande, Laranjal do Jari e Mazagão, sendo eles produtores rurais e urbanos, empresários de plantas ornamentais e agroindústrias.

A feira reúne empreendedores rurais e consumidores em um ambiente voltado à valorização da agricultura familiar, promove a comercialização direta de produtos frescos, cultivados com responsabilidade e respeito à natureza.

Orgânicos

Dois grupos de produtores estarão na Feira de Produtos do Campo, com produção orgânica. São aptos e podem usar o termo orgânico nos produtos, um grupo OCS é de Inajá/Itaubal/AP, da Associação de Moradores, Agricultores e Assentados do Inajá do Piririm (Amaip) e outro OCS é de Macapá/AP da Bio Verde Macapá, comercializarão hortaliças em um estande sinalizado e personalizado.

A Organização de Controle Social do Estado (OCS) é uma organização formal ou informal composta por famílias agricultoras, que realizam o controle social como forma de garantir a qualidade da produção orgânica, a partir da organização dos próprios agricultores.

A programação inclui a venda de hortaliças, frutas, raízes, grãos, farinhas, compotas, plantas ornamentais e outros itens provenientes de áreas rurais, além de espaços para as agroindústrias, interação comunitária e valorização da cultura regional.

Parceiros

A Feira de Produtos do Campo é uma realização do Sebrae com o apoio do Governo do Estado do Amapá (GEA), por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR), Governo Federal, e outros parceiros institucionais.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...