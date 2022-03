INSS retoma pagamentos a beneficiários nesta quinta-feira (3)

Atualmente no Brasil são mais de 36 milhões de pessoas com direito ao benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reintegrou os pagamentos dos benefícios para aposentados e pensionistas nesta quinta-feira (3), após as festas de Carnaval.

O calendário leva em consideração o número final do cartão de benefício, sem o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Os beneficiários que recebem um salário mínimo com o número final 6 começam os depósitos referente a fevereiro nesta quinta (3). Já para aqueles que recebem um salário mínimo, com final 7, receberão na sexta-feira (4).

No caso daqueles que recebem acima de um salário mínimo, os depósitos de fevereiro serão realizados também nesta quinta (3) para os finais 1 e 6. Os pensionistas com final 2 e 7 passam a receber o valor na sexta-feira (4).

Atualmente mais de 60% dos brasileiros recebem um salário mínimo. São mais de 36 milhões de pessoas com direitos a benefícios do INSS. O piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Os aposentados que recebem benefícios acima do salário mínimo tiveram reajuste de 10,16% na remuneração, o teto passa a ser R$ 7.087,22.

