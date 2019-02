Passageiros elegem aeroportos de Brasília, Manaus e Viracopos como os melhores do país

Os aeroportos internacionais de Manaus, Viracopos, em Campinas, e Brasília são considerados pelos passageiros os melhores terminais do Brasil. É o que aponta pesquisa de satisfação realizada pela Secretaria de Aviação Civil.

O estudo, divulgado nessa quarta-feira (13), se baseia em dados de 2018 e faz parte do Prêmio Aeroportos + Brasil. A pesquisa envolveu 20 aeroportos do país.

Entre os que recebem até cinco milhões de passageiros por ano, o terminal de Manaus obteve a melhor média de satisfação geral dos passageiros, com 4,53 pontos de um total máximo de 5 pontos. O terminal da capital amazonense recebeu o troféu de eficiência em Controle Aduaneiro e Controle Migratório.

O levantamento mostrou também que, dos aeroportos que recebem entre 5 e 15 milhões de passageiros, Viracopos, em Campinas, é o mais eficiente nos serviços de Raio-X e Controle Migratório. O aeroporto de Campinas obteve a maior média de satisfação geral do passageiro, entre todas as categorias, com 4,8 pontos de um total máximo de 5.

Já entre os terminais que recebem mais de 15 milhões de passageiros, Brasília ficou em primeiro lugar, com 4,43 pontos na média de satisfação dos passageiros. Entre os cinco aeroportos recém-incorporados na pesquisa, apenas o terminal de Florianópolis ficou com nota 3,76, abaixo da meta estabelecida pela Comissão Nacional das Autoridades Aeroportuárias.

Entre as companhias aéreas, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras foi a grande vencedora desta edição, ganhando os prêmio de Check-in + Eficiente e de Restituição de Bagagem + Eficiente.

O Prêmio Aeroportos + Brasil visa estimular operadores aeroportuários a prestar o melhor serviço, além de oferecer transparência sobre a situação dos terminais do país.

A Secretaria de Aviação Civil também faz recomendações e acompanha a implementação das melhorias.

EBC