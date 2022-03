Civis ucranianos alimentam soldado russo e ligam para sua mãe: “Não é culpa deles”

O militar recebeu apoio após se render; “eles não sabem por que estão aqui, estão perdidos”, disse um ucraniano

Uma jornalista ucraniana publicou na última quarta-feira (2) um vídeo que mostra civis do país atacado alimentando um soldado russo após o militar se render. Nas imagens de Anastasiia Lapatina, do “Kyiv Independent“, o homem, que não teve sua identidade revelada, come um pedaço de bolo e toma uma xícara de chá.

A cena viralizou nas redes sociais. A invasão da Rússia sobre o território da Ucrânia completa oito dias nesta quinta-feira (3), e mais de um milhão de pessoas já deixaram o país.

No vídeo, o soldado é acalmado por uma mulher, que dá seu telefone para que ele fale com sua mãe. “Ele está vivo e bem. Você receberá uma ligação mais tarde”, disse a ucraniana à russa enquanto o filho estava aos prantos.

“Esses jovens… Não é culpa deles. Eles não sabem porquê estão aqui. Eles estão usando mapas antigos, estão perdidos”, afirmou um homem que não apareceu na imagem. Ele completa que Vladimir Putin “está enviando meninos de 20 anos para morrer aqui. Milhares deles. Graças a Deus os ucranianos não perderam sua dignidade e humanidade.”

A Russian soldier surrendered. Ukrainians gave him tea, food, and let him call his mother on video. I want to cry from how much I love my country. pic.twitter.com/ZiERQsyBbo