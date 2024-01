PS UNIFAP 2024: Iniciam inscrições para concorrer a uma vaga na graduação

Vestibular da Federal do AP oferta 1.545 vagas, em 34 cursos de graduação dos campi Marco Zero do Equador (Macapá) e Santana.

Iniciaram as inscrições do Processo Seletivo 2024 para os cursos de graduação presenciais oferecidos nos campi Marco Zero do Equador (Macapá) e Santana da Universidade Federal do Amapá (Unifap). O PS 2024 oferta 1.545 vagas e as inscrições serão realizadas, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico https://depsec.unifap.br/concursos/ até o dia 17 de fevereiro de 2024.

A taxa de inscrição será no valor de R$ 70 para quem tiver cursado o ensino médio, total ou parcialmente, em escola privada, sem bolsa de estudo total ou parcial. Para concorrer às vagas do PS Unifap 2024 o(a) candidato(a) deve ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2022 ou 2023 e ter concluído o ensino médio ou equivalente até o período de matrícula.

Das vagas ofertadas para cada curso no PS Unifap 2024, 75% são reservadas a beneficiários de ações afirmativas (cotistas) e 25% para ampla concorrência. Dentre as vagas reservadas para o sistema de cotas, por curso, 60% são destinadas a candidatos que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas e possuam renda mensal bruta familiar igual ou inferior a um salário mínimo.

Será atribuído um bônus de 20% sobre o resultado obtido no Enem 2023 aos candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio ou equivalente em escolas dos estados do Amapá ou Pará, especificamente da mesorregião do Marajó ou do município de Almeirim.

As informações mais detalhadas sobre o PS estão no edital de seleção, disponível no link https://depsec.unifap.br/concursos/processos/65a98c7731ea93ce13501ef7.

Confira a relação de cursos e vagas ofertadas:

CAMPUS MARCO ZERO DO EQUADOR (MACAPÁ)

Administração: 50 vagas

Arquitetura e Urbanismo: 50 vagas

Artes Visuais: 50 vagas

Ciência da Computação: 50 vagas

Ciências Ambientais: 50 vagas

Ciências Biológicas (licenciatura): 25 vagas

Ciências Biológicas (bacharelado): 25 vagas

Ciências Sociais: 30 vagas

Direito: 50 vagas

Educação Física: 50 vagas

Enfermagem: 50 vagas

Engenharia Civil: 50 vagas

Engenharia Elétrica: 50 vagas

Farmácia: 50 vagas

Fisioterapia: 50 vagas

Física: 50 vagas

Geografia (licenciatura): 30 vagas

Geografia (bacharelado): 35 vagas

História: 80 vagas

Jornalismo: 50 vagas

Letras Libras/Português: 20 vagas

Letras Português/Francês: 30 vagas

Letras Português/Inglês: 30 vagas

Matemática: 50

Medicina: 60 vagas

Pedagogia: 50 vagas

Química: 50 vagas

Relações Internacionais: 50 vagas

Sociologia: 30 vagas

Teatro: 50 vagas

Tecnologia em Secretariado: 50 vagas

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SANTANA

Filosofia: 50 vagas

Letras Português: 50 vagas

Pedagogia: 50 vagas

