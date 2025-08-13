Governo do Estado assegura 48 vagas para exposição e venda de artesanato e trabalhos manuais na 54ª Expofeira

Prazo de inscrição encerra no sábado, 16, em formato on-line. Os dois segmentos serão abrigados em estandes 2×2, no Espaço da Economia Criativa da ExpoAmazônia.

O Governo do Estado vai disponibilizar 48 vagas para exposição e venda de artesanato e trabalhos manuais no Espaço da Economia Criativa da ExpoAmazônia, durante a 54ª Expofeira do Amapá, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. De acordo com o edital de Chamamento Público, lançado nesta terça-feira, 12, no auditório do Sebrae Amapá, o prazo de inscrição encerra no sábado, 16. O processo de inscrição é todo on-line.

EDITAL E INSCRIÇÃO AQUI

São 20 vagas para artesão individual (sendo 5% destinadas a artesão PCD, indígena e quilombola), três para mestre artesão profissional, sete para entidades representativas do artesanato e 18 vagas para empreendimentos econômicos solidários. O interessado tem até 16 de agosto para acessar o site da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), ler atentamente o edital, preencher o formulário e encaminhar toda a documentação exigida em PDF.

No caso do artesão individual, mestre artesão e entidades representativas do artesanato, uma das principais exigências previstas no edital para se inscrever é estar cadastrado no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e com a carteira nacional do artesão dentro do prazo de validade.

Os empreendimentos econômicos solidários devem estar cadastrados no Núcleo de Associativismo e Economia Solidária da Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete), entre outros itens contidos no edital.

“Nunca é demais lembrar que é necessário que o artesão e o trabalhador manual atentem-se ao edital. Lá, estão descritas todas as regras para se inscrever e participar da Expofeira 2025. O Governo do Estado está montando uma grande estrutura para acomodar os dois segmentos em ambiente coberto, iluminado, com identificação visual e acompanhamento durante todo o evento”, explicou Marcelino Flexa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

A lista provisória com os nomes dos artesãos e trabalhadores manuais selecionados para a 54ª Expofeira será divulgada em 19 de agosto. Já a relação definitiva, a previsão é para o dia 23 de agosto.

Todos os 48 selecionados pelo edital de Chamamento Público participarão de capacitações no dia 25 de agosto, sob a coordenação da Sete e parceiros do evento.

A mestra artesã, Rosângela Nascimento, não perdeu tempo e fez a inscrição para uma das três vagas destinadas aos mestres artesãos. Ela vai vender colares com o uso de escamas de peixes, luminárias e painéis em 3D.

“Estou otimista que minha inscrição vai ser validada e vou poder, mais uma vez, expor e comercializar minhas peças artesanais na maior vitrine de negócios do Amapá, a 54ª Expofeira”, detalhou a artesã.

Ela voltou melhor para ser a maior de todos os tempos!

O maior evento de negócios verdes e sustentáveis da Amazônia voltou melhor e grandioso. Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo do Estado realiza a Expofeira do Amapá no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá. Na 54ª edição, são nove dias de evento gratuito, de 30 de agosto a 7 de setembro, com mais de 500 atrações, entre artistas locais e nacionais, mais de 130 pontos de alimentação, e o mais robusto esquema de segurança já implantado em sua história, com aumento de 33% no efetivo em relação à edição anterior.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira é organizada pelo Governo do Estado com apoio da iniciativa privada, e do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre. A programação também será marcada pela 1ª ExpoAmazônia, em preparação do estado para a COP30, exaltando o potencial turístico do Amapá e consolidando a Expofeira como um dos principais motores de divulgação e fortalecimento da marca Amazônia no mundo.

O evento retomado pela atual gestão em 2023 é uma vitrine para os negócios, com exposições, empreendedorismo local, artesanato, gastronomia, palestras, oficinas e rodadas de negócios entre pequenas, médias e grandes empresas, até multinacionais, que com suporte das políticas públicas do Governo do Estado consolidam o Amapá como uma das economias que mais crescem no Brasil, impulsionando a geração de empregos e de renda, o desenvolvimento sustentável e as condições para a dignidade do povo amapaense.

A 54ª Expofeira centraliza a venda de produtos de manejo da sociobioeconomia, do agronegócio sustentável, da energia e transição energética, e de mercados inovadores como startups e tecnologias limpas. Além disso, são ofertadas oportunidades de acesso a créditos de Financiamento Verde e a promoção do turismo e cultura amazônica.

Agência de Notícias do Amapá

