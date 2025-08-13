Oficina gratuita sobre diversidade acontece nesta quinta em Manaus

Nesta quinta-feira, dia 14 de agosto, das 19h às 21h, a Mostra de Teatro Águas de Manaus realizará a “Oficina de Letramento para a Diversidade”, que visa estimular reflexões e práticas sobre as múltiplas identidades sociais, com foco na inclusão e no respeito às diferenças. O encontro será realizado na sede da Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na Avenida Leonardo Malcher, Centro, (Sala 402, 4º andar), com vagas gratuitas e limitadas para 40 participantes.

Com o tema “Pessoa com Deficiência, Negritude, Povos Indígenas, LGBTQIAPN+: suas inter-relações e possibilidades para uma sociedade mais inclusiva no campo das artes”, a oficina visa criar um espaço de diálogo aberto e colaborativo, reunindo artistas, estudantes, educadores, servidores e membros da comunidade escolar ou institucional.

A mediação será realizada pela atriz, produtora, arte-educadora e arteterapeuta, Maria Gorete Firmino de Lima, com a participação de Mepaeruna Tikuna, artesã e multiartista indígena do povo Tikuna; Francy Junior, que é historiadora, ecofeminista e ativista do Movimento das Mulheres Negras da Floresta; Mariellen Kuma, artista, atriz, produtora cultural, mulher travestigênere e autista; além de Miguel Maia, artista amazonense cadeirante, dançarino, MC, beatboxer, grafiteiro e um dos pioneiros da cultura hip-hop em Manaus.

“Estamos felizes em propor uma programação formativa, em parceria com a Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) e a UEA. É meta do Instituto Brasileiro de Teatro (iBT) realizar ações, projetos e eventos constantes no Estado para apoiar cada vez mais os movimentos culturais locais”, comenta Agnaldo Moreno do iBT e dos organizadores do evento.

As inscrições são gratuitas por meio do link: https://encurtador.com.br/lDdqA. Para mais informações: goretelima.am@gmail.com.

A Mostra de Teatro Águas de Manaus segue com uma programação para todas as idades e gratuitas, nos dias 16 e 17 de agosto, com apresentações nos bairros Jorge Teixeira e Centro Histórico. Para saber mais, acesse: www.mtam.art.

SOBRE A MOSTRA

A Mostra de Teatro Águas de Manaus é realizada pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC) e pelo Instituto Brasileiro de Teatro (iBT), com recursos do Instituto Carlos Roberto Hansen (ICRH) e Grupo Tigre. Apresentada pela Águas de Manaus, apoio institucional da Benevolência e apoio do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram). Também possui apoio cultural da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Ateliê 23 e Buia Teatro, e apoio de mídia da Rede Amazônica. Toda a programação da Mostra é gratuita e aberta ao público. A agenda completa e mais informações estão disponíveis no site www.mtam.art.

SOBRE O IBT

Fundado em 2022, o Instituto Brasileiro de Teatro é uma organização sem fins lucrativos que visa gerar uma conexão entre as iniciativas privadas e públicas, as produções teatrais e o público. Com o objetivo de popularizar o teatro no Brasil, o iBT quer levar o teatro a quem não teria acesso a ele, e a quem teria, garantindo acesso universal por meio de ingressos gratuitos ou a preços acessíveis.

O Instituto também apresenta uma série de ações voltadas à classe teatral, propondo uma governança que acelera a profissionalização de grupos e artistas, atuando desde a capacitação até no auxílio de realização de espetáculos, incluindo captação de investimentos do setor privado.

SOBRE A ÁGUAS DE MANAUS

Em operação na capital amazonense desde 2018, a Águas de Manaus tem promovido uma transformação no saneamento básico da cidade. Em sete anos de operação, a empresa garantiu a universalização do acesso à água tratada na capital. Outro foco da concessionária é universalizar o serviço de esgotamento sanitário. Em janeiro de 2023, a empresa lançou o “Trata Bem Manaus”, programa que tem como objetivo atingir a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Em menos de dez anos, serão implantadas mais de de 2,7 milhões de metros de rede coletoras de esgoto, além da construção ou reforma de 70 estações de tratamento espalhadas por toda a cidade.

Para garantir que o acesso aos serviços de saneamento básico chegue às populações mais vulneráveis, a empresa mantém programas tarifários como o Tarifa 10, que fixa o valor da fatura de água e esgoto em R$ 10, e o Tarifa Manauara, que oferece 50% de desconto. Hoje, mais de 130 mil famílias são beneficiadas pelos dois programas.–

