Violência contra a mulher foi a ocorrência mais atendida no Tocantins

As denúncias de violência contra a mulher no Tocantinsdobraram durante o feriado de Ano Novo. Conforme dados da Polícia Militar do estado, foram 41 casos entre o dia 31 de dezembro de 2018 e 1º de janeiro de 2019, contra 21 registrados no período anterior, na virada de 2017 para 2018.

Os dados englobam as cinco formas de violência contra a mulher: física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. Dos 41 casos registrados, 37 foram de agressões físicas. A maioria das denúncias foi feita por meio do número 190.

Segundo o capitão Gleidson Carvalho, porta voz da PM tocantinense, esse tipo de violência costuma aumentar nas festas de final de ano. Ele ressalta que as mulheres também estão denunciando mais.

A violência contra a mulher foi a ocorrência mais atendida pela Polícia Militar do Tocantins no Réveillon, ficando na frente dos registros de furto, que caíram de 36 para 32 este ano, e das lesões corporais no trânsito, que reduziram de 18 para 10 casos.

