Programa Fala Amazônia aborda crimes ambientais na APA do Curiaú

O programa Fala, Amazônia! de hoje entrevista o professor Marlo dos Reis, do Curso de Licenciatura em Educação no Campo da Unifap, que nos fala sobre sua pesquisa de Mestrado com os movimentos sociais no sul do Amapá:a trajetória do Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS.

Também vamos conversar com a Joaquina Araújo sobre Audiência Pública que aconteceu na Apa do Curiaú para discutir os crimes ambientais e as invasões que se acometem na área do Quilombo.

Não poderíamos deixar de falar sobre o movimento #PADREAMAROLIVRE, divulgando a Nota Pública da CPT que denuncia o avanço da criminalização dos movimentos do campo. Também temos a agenda cultural e música boa ! Sintonizem na 96,9 FM, rádio Universitária, Macapá. Estamos também na internet em parceria com a Amazônia Brasil Rádio Web CHICOTERRA.COM