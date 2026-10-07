quinta-feira, outubro 8, 2026
Últimos:

BrasilCiência e TecnologiaEducação

Brasil faz história na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica

Livia Almeida

Em 2026, o Brasil conquistou um dos melhores resultados de sua história na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA, na sigla em inglês). Na 19ª edição da competição, a delegação brasileira obteve uma medalha de ouro, uma de prata e três de bronze. A olimpíada aconteceu entre os dias 25 de setembro e 5 de outubro, em Hanói, capital do Vietnã.

A medalha de ouro foi conquistada por Eyke Cardoso de Souza Torres, enquanto Arthur Alencar Spuri ficou com a prata. Biatriz Soares Silva, Jailson Henrique Godeiro Neto e Isaac Victor de Araújo Santos receberam medalhas de bronze. Os cinco conquistaram suas vagas na IOAA após um amplo processo seletivo iniciado a partir da 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Alto nível de dificuldade

A IOAA é uma das principais competições internacionais de astronomia e astrofísica voltadas a estudantes. A iniciativa reúne jovens talentos de dezenas de países em uma intensa programação de provas e atividades científicas.

Entre os desafios enfrentados nesta edição, os estudantes responderam a questões envolvendo a observação de Saturno, o aglomerado aberto Messier 29 e a determinação da massa de um buraco negro por meio da técnica de reverberação. Segundo o professor Thiago Paulin, líder da delegação brasileira, a prova exigiu que os estudantes fossem além da observação: eles precisaram interpretar os dados coletados e utilizar as medições para realizar cálculos astronômicos.

Após as provas, os integrantes da equipe brasileira também compartilharam suas impressões sobre os desafios da IOAA. Isaac Santos considerou a análise de dados a prova mais difícil, enquanto Arthur Spuri afirmou que, se pudesse refazer uma questão, escolheria uma da prova teórica sobre buracos negros primordiais. Já Biatriz Soares destacou a prova de telescópio como uma das experiências mais marcantes da competição.

A participação na IOAA também ficou marcada pela convivência com estudantes e delegações de diferentes partes do mundo. Jailson Godeiro destacou especialmente o contato com participantes da Turquia e da Arábia Saudita. Já Eyke Cardoso destacou os momentos após as provas teórica e de análise de dados, quando os estudantes receberam salvas de palmas dos líderes e guias da competição. Para ele, foram experiências que ficarão “para o resto da vida”.

Como participar

Para disputar uma vaga nas olimpíadas internacionais e latino-americanas de astronomia, os estudantes do ensino médio precisam obter nota igual ou superior a 7 na prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica do ano anterior. Já os alunos do 9º ano do ensino fundamental devem alcançar nota igual ou superior a 9.

A partir dessa classificação, os estudantes avançam para as etapas seguintes do processo seletivo. Na 2ª fase, a prova de pré-seleção é realizada presencialmente. Os classificados são convidados a participar do Torneio Seletivo de Astronomia e Astrofísica (TSA²), etapa que tem papel fundamental na definição dos estudantes que seguem no processo.

Com base no desempenho no TSA², são selecionados 45 estudantes para participar dos treinamentos. Desse total, 10 vagas são destinadas obrigatoriamente a meninas, cinco a estudantes do 1º ano do ensino médio e outras cinco a alunos de escolas públicas. As demais vagas são preenchidas pelos outros estudantes classificados até completar o grupo de 45 participantes.

Ao final do processo seletivo e dos treinamentos, são definidos os cinco jovens que representarão o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, os cinco classificados para a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), além de cinco suplentes.

Organização da OBA

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é realizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), e conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), dos deputados federais Tabata Amaral, Vitor Lippi e Ismael Alexandrino, do senador e astronauta Marcos Pontes, do Centro Universitário Facens, do BTG Pactual, da Bizu Space e da Força Aérea Brasileira.

A OBA também tem como embaixadores os canais Manual do Mundo e AstroBioFísica.

Você pode gostar também

Nenhum município brasileiro oferece hoje condições de vida adequadas para as mulheres, aponta Índice Municipal de Gênero

Livia Almeida

Comércio do Parque Tecnológico terá funcionamento até 23h

Livia Almeida

AP Digital reúne serviços públicos estaduais em uma única plataforma

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.