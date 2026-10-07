El Niño forte ameaça ampliar seca na Amazônia até 2027

Fenômeno climático pode reduzir as chuvas, elevar as temperaturas e aumentar o risco de queimadas na Região Norte, segundo órgãos federais.

A Amazônia poderá enfrentar temperaturas elevadas, redução das chuvas e maior risco de incêndios florestais nos próximos meses. O cenário está relacionado à intensificação do fenômeno El Niño, que pode permanecer ativo até o início de 2027, conforme informações de instituições federais de monitoramento climático.

Segundo o Painel El Niño da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), divulgado em setembro de 2026, as projeções indicam a possibilidade de um episódio de intensidade muito forte entre outubro e dezembro.

As previsões apontam risco de chuvas abaixo da média em áreas do centro-norte do Brasil, enquanto a Região Sul poderá registrar volumes elevados de precipitação.

Por que o El Niño preocupa a Amazônia?

O El Niño é um fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Essa alteração interfere na circulação atmosférica e modifica a distribuição das chuvas em diferentes regiões do planeta.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), um dos efeitos associados ao fenômeno no Brasil é a redução das precipitações em partes das regiões Norte e Nordeste.

Na Amazônia, a combinação de chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas pode favorecer períodos prolongados de estiagem, afetando a vegetação, os rios e as atividades econômicas.

A redução da umidade também pode aumentar a vulnerabilidade da floresta aos incêndios, especialmente em áreas degradadas.

Quais podem ser os impactos no Amapá?

Embora os efeitos do El Niño não ocorram de maneira uniforme em toda a Amazônia, o Amapá precisa acompanhar as possíveis alterações nos padrões de chuva e temperatura.

Entre os impactos que podem ocorrer em situações de estiagem prolongada estão a redução da disponibilidade de água, alterações nos níveis dos rios e dificuldades para comunidades que dependem do transporte fluvial.

A agricultura familiar, a pesca e outras atividades produtivas também podem ser afetadas.

Outro ponto de atenção é a possibilidade de aumento das queimadas e da fumaça, que pode comprometer a qualidade do ar e agravar problemas respiratórios.

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) disponibiliza dados sobre focos de calor e queimadas, permitindo acompanhar a situação em diferentes regiões brasileiras.

Esses impactos representam riscos possíveis e não uma previsão de que todos ocorrerão no território amapaense.

Rios e comunidades podem sentir os efeitos

Os rios desempenham papel fundamental na vida das populações amazônicas. Além do abastecimento de água, são utilizados para transporte, pesca e atividades econômicas.

Em situações de seca intensa, a redução dos níveis dos rios pode dificultar a navegação e o deslocamento de moradores de comunidades ribeirinhas.

A diminuição das chuvas também pode afetar a produção agrícola e o acesso a determinados serviços.

O acompanhamento das condições hidrológicas pode ser realizado por meio do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), que reúne dados relacionados aos recursos hídricos brasileiros.

El Niño pode atingir intensidade muito forte

As instituições responsáveis pelo monitoramento climático apontam a possibilidade de um episódio de El Niño muito forte entre o fim de 2026 e o início de 2027.

A intensidade elevada aumenta a preocupação com eventos climáticos extremos, embora não seja possível determinar antecipadamente todos os efeitos em cada região.

Além do El Niño, fatores como o aquecimento global, as condições do Oceano Atlântico e as características regionais influenciam o comportamento do clima amazônico.

Monitoramento será essencial nos próximos meses

O acompanhamento das condições climáticas é realizado por instituições como o Inmet, a ANA, o Inpe e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

As informações produzidas por esses órgãos ajudam a identificar riscos de estiagem, alterações nos recursos hídricos e condições favoráveis aos incêndios florestais.

Para o Amapá, o monitoramento será importante para avaliar possíveis impactos sobre os municípios, especialmente nas áreas rurais e nas comunidades que dependem diretamente dos rios e dos recursos naturais.

As previsões climáticas são atualizadas periodicamente e podem sofrer alterações conforme o comportamento do fenômeno.

Fontes: ANA, Inmet, Inpe e Cemaden.

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