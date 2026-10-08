Romaria dos Rodoviários percorre Macapá e Santana levando fé e devoção pelas estradas

A fé em Nossa Senhora de Nazaré também segue pelas estradas do Amapá e nesta sexta-feira, 9 de outubro, motoristas, devotos e famílias se reúnem para acompanhar a Romaria dos Rodoviários, que percorrerá rodovias, ruas e avenidas de Macapá e Santana com a imagem oficial de Nossa Senhora de Nazaré. A programação começa às 8h, com saída da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro São Lázaro.

A romaria será marcada por momentos de oração, fé e devoção, e passará por paróquias, igrejas, áreas missionárias e diferentes bairros das duas cidades. O percurso inclui vias como as avenidas Manoel Torrinha, Sandoval Almeida Sandin, Sebastião Queiroz de Alcântara, José Loureiro de Sena, Norte-Sul, Padre Júlio Maria Lombardi e 13 de Setembro, além de trechos da BR-156 e da Rodovia Duca Serra.

Durante o trajeto, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré será conduzida pelas ruas, como forma de aproximar a tradição do Círio dos trabalhadores do transporte e das comunidades que acompanham a passagem da romaria. Entre os pontos previstos estão a Igreja Bom Remédio, Paróquia Santa Cruz, Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Igreja João Paulo II, Igreja São Raimundo Nonato, Paróquia da Misericórdia, Igreja Imaculada Conceição e Paróquia Cristo Bom Pastor, onde haverá parada para o almoço.

Serviço:

Romaria dos Rodoviários

Data: 9 de outubro (sexta-feira)

Hora: 8h

Saída: Superintendência da PRF, bairro São Lázaro, em frente à loja Domestilar

Percurso: Macapá e Santana, passando por bairros, paróquias, igrejas e rodovias.

Chegada: 18h na Paróquia Nossa senhora de Fátima e SantAna

Contato: Padre Fábio Pereira – da Coordenação

Curtir isso: Curtir Carregando...