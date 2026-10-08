Sebrae Summit 2026 mostra como a IA pode transformar pequenos negócios

Evento online reúne especialistas e referências do mercado digital para apresentar ferramentas práticas de Inteligência Artificial, marketinge vendas

Neto Vinhas

A Inteligência Artificial já faz parte da rotina de muitos pequenos negócios e pode ser uma aliada para melhorar processos, conhecer clientes e ampliar resultados.É com esse olhar que o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza, no dia 14 de outubro, o Sebrae Summit 2026, evento online com alcance estadual e nacional.

Durante três horas, empresários, empreendedores e profissionais ligados ao universo digital terão acesso a conteúdo sobre Inteligência Artificial, Marketing Digital,Vendas Online, Marketplaces e Transformação Digital. A programação será transmitida pelo Sympla Streaming, das 19h às 22h.

Tecnologia

Para o gerente de Educação Empreendedora do Sebrae Amapá (UEE), Maikon Richardson, o principal desafio não está apenas em utilizar novas tecnologias, mas em identificaronde elas podem gerar valor para cada negócio.

“A Inteligência Artificial pode funcionar como uma grande aliada dos pequenos negócios justamente porque amplia a capacidade de fazer mais com estruturas enxutas.Hoje, um empreendedor pode usar ferramentas digitais para entender melhor o comportamento do cliente, produzir conteúdo, automatizar tarefas, melhorar o atendimento e tomar decisões com base em dados”, pontua Maikon Richardson.

Expectativa

Para Ademilce Ataíde, gestora do projeto, o evento foi pensado para aproximar os empreendedores das mudanças que já estão acontecendo no mercado e mostrar possibilidadesde aplicação prática da tecnologia.

“O Sebrae Summit 2026 foi pensado para conectar os empresários e empreendedores às principais tendências que já estão transformando o mercado. Nossa expectativaé que cada participante saia deste evento com novos conhecimentos, ferramentas práticas e insights que possam ser aplicados imediatamente em seus negócios, fortalecendo sua competitividade e preparando suas empresas para um futuro cada vez mais digital e inovador”,destaca Ademilce Ataíde.

Palestrantes

A primeira atração será Daniel Souza, especialista em Gestão de Conteúdo e Engajamento Digital, Parcerias e facilitador UniMagalu. Há nove anos no Magalu Marketplace,atua na criação de estratégias de comunicação, educação e relacionamento para apoiar empreendedores na evolução no ambiente digital. No evento, Daniel conduz a oficina “Venda Mais no Magalu Marketplace: Como Criar um Catálogo que Conquista Clientes”, com focoem estratégias para fortalecer a presença digital e ampliar as oportunidades de vendas.

O evento também conta com a participação de Conrado Adolpho, que atua há mais de 15 anos na formação de empresários em faculdades de negócios no Brasil e em Portugal.Reconhecido por sua trajetória em marketing, vendas, gestão e crescimento de pequenas e médias empresas, será responsável pela palestra magna “Como Construir Empresas Lucrativas Utilizando IA, Marketing e Vendas”.

Cenário

A iniciativa parte de um cenário em que a transformação digital deixou de ser apenas uma tendência e passou a fazer parte da competitividade empresarial. Dadosapresentados pelo Sebrae apontam que 44% dos pequenos empreendedores brasileiros já utilizavam alguma forma de Inteligência Artificial em 2025, índice que chegava a 35% entre os microempreendedores individuais. Entre as aplicações mais acessíveis estão criaçãode conteúdo, atendimento, organização de rotinas e automação de tarefas.

Inscrições

As inscrições serão realizadas pela plataforma Sympla. Os participantes inscritos receberão orientações de acesso antes da transmissão e, conforme os critériosde presença estabelecidos, poderão receber certificado. O evento será realizado em 14 de outubro de 2026, das 19h às 22h, em formato 100% online.

O público inclui MEIs, microempresas, empresas de pequeno porte, startups, profissionais de marketing, vendedores, consultores, universitários, influenciadoresdigitais e interessados em Inteligência Artificial e negócios digitais.

Coordenação

O Sebrae Summit 2026 é coordenado pela Unidade de Educação Empreendedora (UEE) do Sebrae Amapá, sob a gerência de Maikon Richardson e a gestora Ademilce Ataíde.A iniciativa busca democratizar o acesso a conhecimentos sobre Inteligência Artificial, marketing, vendas e transformação digital, aproximando os pequenos negócios de especialistas e referências do mercado.

Sebrae Summit 2026

Data: 14 de outubro

Hora: 19h às 22h

Modalidade: Online, ao vivo, via Sympla Streaming

Investimento: R$ 15

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/evento-online/sebrae-summit-2026/3583381?referrer=www.google.com

Serviço:

Sebrae no Amapá

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