Amazonas Jazz Band faz concerto sexta no Teatro Amazonas

O Teatro Amazonas, no centro histórico de Manaus, será palco de um concerto da Amazonas Jazz Band, nesta sexta-feira (6), a partir das 20h. O repertório terá canções de Gilberto Gil, Phil Collins, Bob Mintzer, Gordon Goodwin, Stevie Wonder, Jay Beckstein, Sting, Frank Mantooth e Lionel Richie. Os ingressos para assistir ao espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, ao valor de R$ 50.

O evento também faz parte da programação cultural do 1º Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O simpósio reunirá na capital amazonense mais de 300 participantes de todo país e 17 especialistas nacionais e internacionais. “O concerto será uma oportunidade para quem vem de fora conhecer um dos principais símbolos do nosso Estado, o Teatro Amazonas e a Amazonas Jazz Band”, ressalta a presidente do evento e médica intensivista, Liane Cavalcante.

Criada em 2000, a Amazonas Jazz Band é um dos corpos artísticos que tem por objetivo difundir, preservar e incentivar a criação de música popular, privilegiando as vertentes associadas ao legado cultural brasileiro, assim como jazz, música pop e diversos outros gêneros.

Sobre o simpósio

A primeira edição do Simpósio Norte de Qualidade e Segurança do Paciente ocorre de quinta-feira (5) a sábado (7), no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques. O debaterá os desafios e estratégias para a redução dos riscos assistenciais nos serviços de saúde no país, especialmente na Região Norte.

