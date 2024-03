Curso on-line aborda estudos em Teatro Negro

Inscrições para o Módulo VII: Ensinagens afroindígenas em cena” estão abertas e são gratuitas.

A Pele Negra – Escola de Teatros Pretos, em parceria com o curso de Licenciatura em Teatro e o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (Neab) da Universidade Federal do Amapá (Unifap), promove formação virtual dos Estudos em Teatro Negro. As inscrições para o “Módulo VIII: Ensinagens afroindígenas em cena” estão abertas gratuitamente e podem ser realizadas no link https://www.even3.com.br/etn8/.

Segundo a organização do curso, a proposta do módulo é focar na Pedagogia do Teatro com ênfase no seu fazer referenciado nas pedagogias afroindígenas. Busca-se pensar o Teatro/Educação a partir das epistemologias africanas, afro-brasileiras e indígenas como bases formativas para a prática pedagógica em Teatro.

A formação virtual ocorrerá no período de 11 de março a 13 de maio de 2024, às segundas-feiras, das 19h às 21h, em formato de lives via canal do Youtube da Escola Pele Negra. O módulo também conta com o apoio da Escola Superior de Arte Célia Helena, de São Paulo.

Sobre A Pele Negra – Escola de Teatros Pretos

A Pele Negra – Escola de Teatros Pretos é um coletivo que reúne professores, artistas e pesquisadores de teatro e dança negras que realizaram o espetáculo Pele Negra, Máscaras Brancas (a segunda montagem da Companhia de Teatro da UFBA exclusivamente com elenco e técnica totalmente negra. A primeira, foi Gusmão – o Anjo Negro e sua Legião) a partir das discussões e proposições do I Fórum Negro de Artes Cênicas, organizado por estudantes da Escola de Teatro na luta pela igualdade racial na universidade. Participam também professores, artistas e pesquisadores que se aproximaram pela afinidade com as ações propostas pelo coletivo.

Serviço

Formação on-line Estudos em Teatro Negro – “Módulo VIII: Ensinagens afroindígenas em cena”

Link para a inscrição: https://www.even3.com.br/etn8/.

Gratuito.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...