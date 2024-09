SENAI Amapá lança edital de gratuidade para cursos de aperfeiçoamento profissional

O SENAI Amapá oferece 275 vagas gratuitas para cursos de aperfeiçoamento profissional. As capacitações acontecerão nos centros de formação profissional de Macapá, Santana e Vale do Jari e as inscrições para concorrer a uma das vagas devem ser feitas nos dias 17 e 18 de setembro, no site futuro.digital.

VEJA AQUI O EDITAL

Os cursos ofertados são nas áreas de gestão, alimentos, tecnologia e construção, com duração média de duas semanas. Em Macapá, serão oferecidas capacitações de produção de pães artesanais, automação de sistemas hidrossanitários, exploração do Big Data, informática básica, elaboração de apresentações criativas em PowerPoint e ferramentas de qualidade e produtividade nos processos logísticos. No Vale do Jari, a comunidade poderá participar do curso de informática básica, e em Santana, será ofertado o curso de ferramentas de qualidade e produtividade nos processos logísticos.

A seleção é simplificada e ocorrerá em três etapas: inscrição, divulgação dos resultados e matrícula. Na primeira fase, que acontece de forma online, o candidato deverá anexar cópias do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência atualizado que contenha o número do CEP. Caso não faça isso, será eliminado do processo. Além disso, a inscrição deverá ser confirmada no e-mail informado no início do procedimento.

Cronograma

– 16/10 – Lançamento do edital

– 17 e 18/09 – Período de inscrição

– 19/09 – Resultado do processo

– 20/09 – Matrícula

– A partir de 23/09 – Início das aulas

