Números da Covid-19 aumentam para 708 novos casos confirmados em 24 horas no Amapá

O Governo do Amapá atualiza, nesta quarta-feira, 19, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 130.947 casos confirmados, 656 em análise laboratorial e 865.058 doses de vacinas aplicadas em todos os 16 municípios do estado. Os testes também descartaram 132.897 casos suspeitos.



Novos casos

O boletim de agora traz 708 novos casos confirmados, sendo 425 em Macapá, 104 em Santana, 42 em Laranjal do Jari, 37 em Porto Grande, 33 em Oiapoque, 21 em Vitória do Jari, 19 em Calçoene, 8 em Pedra Branca do Amapari, 5 em Ferreira Gomes, 4 em Tartarugalzinho, 4 em Mazagão, 3 em Serra do Navio e 3 em Itaubal.

Óbitos

O boletim de hoje traz o registro de um novo óbito no município de Tartarugalzinho.

A vítima é um bebê de 10 meses, sem comorbidades declaradas, com óbito ocorrido em 18 de janeiro de 2022.

Assim, o Amapá chega a 2.033 óbitos nos 16 municípios. (Macapá: 1.513/ Santana: 205/ Laranjal do Jari: 95 / Mazagão: 24 / Oiapoque: 51 / Pedra Branca do Amapari: 14 / Porto Grande: 28/ Serra do Navio: 5 / Vitória do Jari: 28 / Itaubal: 3 / Tartarugalzinho: 19 / Amapá: 13 / Ferreira Gomes: 7 / Cutias do Araguari: 7 / Calçoene: 15/ Pracuúba: 6).



Recuperados

Entre os recuperados, estão 116.826 pessoas. (Macapá 58.991/ Santana 20.796/ Laranjal do Jari 8.308/ Mazagão 3.128/ Oiapoque 6.375/ Pedra Branca 3.514/ Porto Grande 2.118/ Serra do Navio 1.335/ Vitória do Jari 3.914/ Itaubal 523/ Tartarugalzinho 1.808 / Amapá 1.415/ Ferreira Gomes 1.566 / Cutias do Araguari 867 / Calçoene 1.781/ Pracuúba 387).



Vacinação

O Governo do Amapá já distribuiu 1.329.717 doses de vacinas contra a covid-19 para os 16 municípios. Destas, foram aplicadas 865.058 doses.

No Amapá, a população vacinável é de 569.316 pessoas. Deste total, até a última atualização, 89,34% receberam a primeira dose da vacina; e 62,61% foram imunizadas com a 2ª dose, 3ª dose e dose única.



Dos 130.947 casos confirmados:

Macapá: 65.956

Santana: 26.661

Laranjal do Jari: 8.446

Mazagão: 3.279

Oiapoque: 6.576

Pedra Branca: 3.554

Porto Grande: 2.282

Serra do Navio: 1.358

Vitória do Jari: 3.997

Itaubal: 558

Tartarugalzinho: 1.996

Amapá: 1.437

Ferreira Gomes: 1.590

Cutias do Araguari: 874

Calçoene: 1.989

Pracuúba: 394

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 938, sendo:

Macapá: 560

Santana: 223

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 34

Oiapoque: 0

Pedra Branca do Amapari: 11

Porto Grande: 41

Serra do Navio: 5

Vitória do Jari: 0

Itaubal: 7

Tartarugalzinho: 56

Amapá: 0

Ferreira Gomes: 0

Cutias do Araguari: 0

Calçoene: 1

Pracuúba: 0



Isolamento Hospitalar

O número de pessoas com covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 102 pacientes, sendo 80 confirmados e 22 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 72 estão no sistema público (42 em leito de UTI / 30 em leito clínico) e 8 estão na rede privada (4 em leito de UTI / 4 em leito clínico).

Os 22 casos suspeitos estão na rede particular, todos em leito clínico.

Com isso, o percentual de ocupação dos leitos voltados para o atendimento da covid-19 no Amapá é de 56% considerando as redes pública e privada.



Em isolamento familiar: 12.008



Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

