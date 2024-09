Estudantes poderão contratar o Fies pelo App da Caixa

Novidade beneficia estudantes sem cônjuge, fiador ou representante legal. Versão atualizada do aplicativo permite aos novos alunos assinarem o contrato eletronicamente, sem precisarem ir ao banco

studantes pré-selecionados no processo seletivo do segundo semestre de 2024 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) com inscrição já validada pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior para a qual se inscreveram já podem contratar o financiamento por meio do App Fies CAIXA. A versão atualizada do aplicativo permite que os novos alunos assinem o contrato eletronicamente, sem precisarem ir a uma agência bancária — desde que não tenham cônjuge, fiador ou representante legal. Os demais estudantes, os quais não se encaixarem nesses critérios, deverão continuar efetivando seu contrato de forma presencial.

Para contratar o Fies digitalmente, basta baixar o aplicativo Fies nas lojas oficiais, de acordo com o sistema operacional do equipamento a ser utilizado para a contratação; abrir o app; clicar em “Contratação Digital”; e enviar os documentos de identificação exigidos para a assinatura do contrato, como a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação ou a identidade militar.

Caso o estudante não tenha uma conta na Caixa, é preciso abri-la por meio do CAIXA Tem. Para tanto, também não é necessário comparecer a uma agência. Por fim, é só aguardar a verificação da documentação pela Caixa. Após a conclusão da análise, o contrato de financiamento será disponibilizado para assinatura no próprio app.

O Fies pode ser contratado, ainda, nas agências da Caixa. Para mais informações, os estudantes devem acionar os canais de atendimento do banco, no telefone 4004 0 104 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (para demais regiões).

Desenrola Fies – O App Fies CAIXA também permite: validar a renovação do contrato do Fies; visualizar um resumo dos dados do contrato na opção “Meu Fies”; gerar boletos; e renegociar dívidas das parcelas em atraso para os contratos assinados até 2017. O período de renegociação vai até 31 de dezembro e os descontos podem chegar a 99% da dívida.

Para renegociar o Fies pelo aplicativo, basta acessar o menu “Contrato FIES”, selecionar “Renegociação de Contrato Resolução 42”, escolher o grupo de parcelas, selecionar o valor e o prazo da parcela e, por fim, clicar em “Salvar”.

Fies 2024 – Neste ano, o Ministério da Educação (MEC) ofereceu mais de 112 mil vagas para o Fies. Além disso, pela primeira vez, o Fundo de Financiamento Estudantil reservou vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência. Dados extraídos do sistema informatizado do Fies mostram que a maioria das pessoas beneficiadas pela política em 2023 foram mulheres (66,1%) e negros (59,8%).

O Fundo de Financiamento Estudantil, instituído pela Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, é um programa do MEC. O objetivo é conceder financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram à política e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Pode se inscrever no Fies quem tiver participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010; tiver obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos; e tiver alcançado nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até três salários mínimos..

Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Superior (Sesu)

